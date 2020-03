Condividi su

Quanto costa una mascherina per il Coronavirus: prezzo e dove trovarla

Sin dai primi momenti dell’emergenza coronavirus è stata corsa all’acquisto di mascherine, tuttavia, non tutti i dispositivi di protezione individuale sono utili per abbassare i rischi di contagio, senza considerare poi come la truffa, ormai è acclarato, sia dietro l’angolo in questo periodo.

Coronavirus: quali mascherine servono?

Non tutte le mascherine sono utili per abbassare il rischio di contagio da nuovo coronavirus; sin dai primi momenti dell’emergenza è scattata la corsa a quelle monouso che si usano, soprattutto, in chirurgia. D’altra parte, questi dispositivi servono più che altro a chi è già ammalato per non contagiare altre persone mentre servono poco per evitare il contagio a persone sano: infatti, anche se proteggono dal contatto con le secrezioni meno fini (muco, saliva, etc…) non sono altrettanto efficaci con le goccioline del respiro (aerosol) che poi sono quelle attraverso cui si diffonde il virus.

Detto ciò, seguendo le indicazioni della comunità scientifica, si può dire che le uniche mascherine utili per abbassare il rischio contagio sono quelle dotate di un filtro. Più che di mascherine in tal caso si parla, d’altronde, di respiratori con filtranti facciali: l’efficacia di filtraggio viene indicata dalla sigla FF seguita da un’altra che va da P1 a P3. Quindi, i respiratori FFP3 sono quelli con maggiore capacità di filtraggio visto che trattengono fino al 98% delle polveri contro il 78% delle FFP1.

Quanto costano i respiratori?

Ora, vista l’impennata della domanda per via dell’emergenza coronavirus, non è raro trovare dei veri e propri “sciacalli” nel tentativo di procurarsi respiratori e mascherine ma anche un semplice gel a base alcolica. I casi che hanno visto intervenire la Guardia di Finanza per manovre speculative su prodotti sensibili (si rischiano fino a 3 anni di reclusione e una multa che può arrivare ben oltre i 25mila euro) e frodi commerciali di vario tipo non si contano più.

In Lombardia il prezzo delle mascherine, quelle monouso, ha subito rincari anche del 1.500% (in pratica, per comprarne una sola si potevano arrivare a spendere anche 30 euro quando all’ingrosso il prezzo non raggiunge i 10 centesimi). A questo punto bisogna segnalare che un respiratore con filtraggio FFP3, il più efficace come si diceva, costa intorno ai 10 euro.

