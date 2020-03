Più di 430 i casi di coronavirus in Lazio, più di 200 i ricoveri. In arrivo 600.000 mascherine chirurgiche, in allestimento nuove strutture per l’emergenza.

Coronavirus Lazio: ultime notizie, morti, contagiati e guariti al 15 Marzo

L’emergenza coronavirus ha investito anche il Lazio. La diffusione del Covid-19 ha colpito varie città della regione, ed il quadro della situazione è in continuo mutamento. La regione si sta già attivando e preparando per l’arrivo del picco dei contagi: al Policlinico Gemelli saranno aggiunti ventuno posti letto nel reparto di terapia intensiva ed altri trentadue tra i reparti di malattie infettive, pneumologia e medicina interna. Misure di espansione anche nella torre 8 del Policlinico Tor Vergata e a Casal Palocco. Ma vediamo il quadro regionale in merito al numero di contagi, decessi e pazienti guariti.

Coronavirus Lazio: i numeri dell’epidemia

Al 15 Marzo il numero totale dei contagi era a quota 436. Il numero dei ricoverati non in terapia intensiva era di 223 persone, 31 quello dei pazienti in terapia intensiva, 142 quello dei contagiati in isolamento domiciliare, 16 il numero dei morti e 24 quello dei guariti. Nel bollettino emanato alle ore 12.00 del 15 Marzo dall’Istituto Spallanzani qualche dettaglio in più: i pazienti qui ricoverati sono 120 e 19 dei quali hanno bisogno di un supporto respiratorio. In generale il quadro clinico è stabile o anche in netto miglioramento, e la struttura continua ad accogliere pazienti positivi al coronavirus provenienti da altri presidi ospedalieri della regione.

La situazione nelle regioni limitrofe

Tra Tivoli ed al Policlinico Umberto I di Roma sono decedute stanotte altre tre persone, di 80, 81 e 64 anni. Mentre la Protezione Civile è già in possesso di 600.000 mascherine chirurgiche, in Toscana sono stati registrati in data odierna altri 151 casi di coronavirus, e quindi il numero complessivo dei contagiati è salito a quota 781, mentre undici sono le persone decedute. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso i seguenti dati: 400 i contagi nella regione, 28 i guariti e 9 i decessi, ed è stata disposta la quarantena per cinque comuni, quattro dei quali in provincia di Salerno: Ariano Irpino, Polla, Sala Consilina, Atena Lucana e Caggiano.

