Pensioni ultime notizie: congelamento assegni, ecco in che settore

Pensioni ultime notizie, il comparto sanitario diventa protagonista e oggetto principale degli interventi economici dell’ultimo Decreto introdotto nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo 2020, equiparabile a una nuova Legge di Bilancio per risorse stanziate e misure prese, se non fosse che ci troviamo in una situazione di emergenza. Annunciato già un nuovo pacchetto di misure per il mese di aprile, ma intanto andiamo a scoprire cosa succede sul fronte previdenziale e non solo nel settore sanitario.

Gli interventi nel settore della sanità, in breve

Sono stati stanziati più soldi per aumentare gli straordinari del personale medico e sanitario (150 milioni di euro in più su un fondo apposito), mentre negli ospedali si è deciso di incrementare del 50% i letti in terapia intensiva e del 100% i letti nei reparti di pneumologia. Possibili gli accordi fuori tetto con le strutture private, con l’inedita occasione per il Prefetto di requisire alberghi per farli diventare “ospedali di emergenza”. È stato inoltre accelerato e potenziato il meccanismo di produzione dei dispositivi medici e delle mascherine (50 milioni di euro in più di risorse stanziate), che dovranno essere fornite in via prioritaria a medici e operatori sanitari. Gli operatori prossimi alla pensione dovranno uscire più tardi rispetto alle tempistiche ordinarie. Novità anche nelle università, dove l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione viene cancellato e la laurea in medicina che diventa già abilitante.

In tutto sono 1,150 miliardi di euro i soldi stanziati nel 2020 sul Fondo sanitario nazionale. Il valore complessivo di questa Manovra-bis di emergenza equivale a circa 20 miliardi di euro. Ma ad aprile, come anticipato, si attendono già nuovi interventi e misure.

Ultime notizie Coronavirus: casi sommersi, le stime degli esperti

Pensioni ultime notizie: congelamento assegni, la novità

Occupandoci solo degli aspetti previdenziali, scopriamo che la novità più importante su questo tema riguarda il congelamento degli assegni. Serve personale e da qui si è deciso per un’accelerazione delle abilitazioni e per una trattenuta di quei professionisti che stanno per andare in pensione.

Infatti, fino al termine dell’emergenza sanitaria, se risulta impossibile procedere al reclutamento di nuovo personale sanitario, sarà possibile trattenere in servizio dirigenti medici e sanitari, personale di ruolo e operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni. Sostanzialmente le pensioni vengono attualmente congelate nel reparto sanitario, laddove necessario, fino al termine dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il Paese.

