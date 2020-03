Condividi su

Sondaggi politici Ipsos: coronavirus, gradimento in salita per Conte

Il 62% degli italiani promuove le misure adottate dal governo, su indicazione delle autorità sanitarie, per contenere il più possibile la diffusione del contagio da coronavirus. Un consenso trasversale che va dal 51% degli elettori leghisti all’83% di chi vota dem. L’indicazione arriva dai sondaggi politici Ipsos per Il Corriere della Sera che rilevano un aumento della consapevolezza dell’emergenza da parte dei cittadini. Il 48% ha infatti paura di essere contagiato (era il 22% una settimana fa). Il 52% ritiene la malattia un rischio per la propria famiglia, il 62% per la propria comunità locale, l’86% per l’intero Paese e l’82% addirittura per il mondo intero.

L’operato del premier Conte in questo contesto viene giudicato positivamente da quasi un italiano su due (47%). Tra i più critici ci sono gli elettori di centrodestra che bocciano senza remore quanto fatto finora dal capo del governo. La gestione dell’emergenza da parte dell’esecutivo si riflette positivamente anche sul presidente del Consiglio che vede aumentare di quattro punti il gradimento nei suoi confronti (ora al 52%).

Sondaggi politici Ipsos: coronavirus, ecco chi rema contro secondo gli italiani

Secondo il 51% degli italiani, la battaglia comune contro il coronavirus sta appianando le divergenze tra le diverse forze politiche, obbligate ora a mettere da parte gli interessi di bottega per affrontare in modo condiviso l’emergenza. Il 29% non vede cambiamenti in questo senso e tra questi il 14% ritiene che tutti i leader politici abbiano lasciato prevalere le proprie ragioni di parte all’interesse comune. Il 12% vede in Salvini il primo dei politici che si è maggiormente distinto in tal senso, seguito da Meloni (7%) e Renzi (5%).

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 1.000 interviste (su 5.498 contatti) condotte mediante mixed mode Cati/Cawi/Cami tra il 10 e il 12 marzo.

