Spostamenti decreto Coronavirus: cos’è vietato nello stesso Comune? Vi spieghiamo qui, in maniera essenziale, cosa si può fare e cosa no.

Spostamenti decreto Coronavirus: cos’è vietato nello stesso Comune

L’ultimo decreto d’emergenza emanato il 10 marzo ha allargato la zona rossa dalla Lombardia all’intero territorio italiano. Non solo frontiere chiuse salvo casi eccezionali: anche gli spostamenti da Comune a Comune, o tra una Regione e l’altra, vanno giustificati. Anche gli spostamenti interni alla propria città di residenza vanno limitati al minimo: le forze dell’ordine e l’esercito monitoreranno l’adeguato adempimento degli obblighi imposti dal decreto sulla cittadinanza. I rischi sono alti, in quanto oltre ad un sanzione amministrativa di 206 euro, si rischia di cadere nel penale. Ricordiamo che anche negli spostamenti interni al proprio Comune – che si tratti di 200m o 2km), va compilata l’autocertificazione sulle ragioni del transito (QUI IL LINK AL MODULO).

Cosa si può fare – e cosa no – all’interno del Comune

Il decreto entrato in vigore a partire dalla notte del 10 marzo conferma che sono permessi gli spostamenti per motivi di lavoro, acquisto di beni essenziali, motivi di salute o assistenza ai famigliari. Nella cornice di tali spostamenti ci si può permettere – almeno per ora – una sosta al bar o in un negozio, fermo restando che vanno rispettato i criteri di sicurezza (evitare assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza). È ancora possibile fare una passeggiata e fare attività fisica all’aperto, a patto che ciò sia fatto in solitaria. Nella passeggiata rientra anche la possibilità di portare a spasso il proprio animale domestico per l’espletamento dei bisogni.

È vietato, invece, assembrarsi tanto in locali (bar o ristoranti) che all’aperto. È poi caldamente consigliato di evitare qualsiasi tipo di uscita dalla propria abitazione se si presentano sintomi assimilabili all’infezione da coronavirus. È assolutamente vietato uscire dalla propria abitazione in caso di positività al covid. In quel caso, le consegue penali sarebbero assimilabili a quelle dell’omicidio colposo.

Conte non esclude misure di contenimento più stringenti per lotta a epidemia da coronavirus

Come ha assicurato questa mattina (11 marzo), le misure restrittive applicate alla popolazione potrebbero farsi ancor più stringenti, qualora il ritmo di crescita dell’epidemia rimanesse eccessivamente elevato. Il governatore della Regione Lombardia ha già chiesto di poter chiudere ogni attività non strategica: ciò comporterebbe la chiusura fino al 3 marzo di tutti gli uffici e attività commerciali. In definitiva, rimarrebbero aperte solo clinche e ospedali; supermercati; farmacie; caserme.

La Regione più ricca d’Italia continua a soffrire e a Bergamo, stando alle parole del sindaco Gori, non ci sono più posti letto in terapia intensiva. Ciò significa che si è già cominciato a fare una selezione basata sui criteri deontologici per scegliere chi far entrare e chi, invece, lasciare fuori.

