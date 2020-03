Condividi su

Coronavirus Puglia ultime notizie: morti, contagiati e guariti al 17 Marzo

Sono 383 i contagi totali dal Covid-19 in Puglia, 63 in più nelle ultime ventiquattro ore, con più di 400 i tamponi effettuati fino ad oggi. Sono nove i presidi ospedalieri pronti a fronteggiare l’epidemia da coronavirus: due le strutture private, sei quelle pubbliche e una ecclesiastica. Intanto, due pazienti originari di Bergamo sono stati trasportati al Policlinico di Bari, a causa della mancanza di posti all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, ma un terzo è morto. Secondo quanto dichiarato da Vito Montanaro, direttore del dipartimento di Politiche per la Salute, un terzo paziente lombardo sarebbe stato trasportato nel presidio ospedaliero Vito Fazzi, a Lecce. Costantemente monitorati i dati provincia per provincia.

Coronavirus Puglia, i dettagli

La situazione epidemiologica in Puglia è la seguente: 112 le persone contagiate nel Barese, 65 in provincia di Brindisi, 93 a Foggia, 19 nel Tarantino, 24 nella provincia di Barletta-Andria-Trani e 65 in quella di Lecce. In corso le ricostruzioni dei contatti con altre persone da parte dei soggetti positivi al coronavirus. Sono stati registrati sei contagi tra il personale della clinica Mater Dei di Bari: un medico anestesista e cinque infermieri sono risultati positivi secondo quanto riportato dall’Ansa. Non si tratta del primo contagio tra i dipendenti del presidio: la settimana scorsa un operatore socio sanitario del reparto di Ginecologia e Ostetricia è risultato positivo al tampone, probabilmente contagiato da una gestante originaria di Parma ricoverata nella struttura. Si sospetta un’epidemia colposa.

La situazione nelle regioni limitrofe

Registrati dei contagi anche in Basilicata: la regione ne conta in totale 27, di cui 22 nel Potentino e 5 in provincia di Matera. In Molise sono stati dimessi due pazienti dall’ospedale Cardarelli, struttura del capoluogo. I soggetti si trovano in isolamento domiciliare. Sono invece 25 i casi complessivi nella regione, così distribuiti: 24 in provincia di Campobasso e soltanto uno in provincia di Isernia.

