Condividi su

Elite 4: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Quando uscirà Elite 4? È questa la domanda che si pongono i fan della serie tv spagnola che attendono con trepidazione di seguire ancora una volta le avventure degli studenti del prestigioso istituto di Madrid alle prese con drammi d’amore, intrighi e traffici illegali.

Il terzo capitolo della fiction, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix da venerdì 13 marzo 2020, ha lasciato alcune questioni in sospeso ed altre che potrebbero essere ulteriormente sviluppate. Proprio questi due fattori hanno alimentato le speranze degli appassionati di vedere all’opera i propri personaggi preferiti. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Elite 4!

Elite 4: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Le ultime puntate serie tv, ideata da Carlos Montero e Darío Madrona, sono state pubblicate pochi giorni fa ma sul web si discute già di Elite 4. Secondo alcuni rumors (partiti dal sito spagnolo Bluper) e risalenti a gennaio 2020, la piattaforma streaming californiana avrebbe rinnovato la fiction per altri due capitoli le cui riprese dovrebbero iniziare nella primavera di quest’anno. Se così fosse il colosso dell’intrattenimento adotterebbe ancora una volta la tecnica di girare assieme più stagioni così da diminuire i tempi d’attesa tra un percorso narrativo e l’altro tenendo alta l’attenzione del pubblico. Tuttavia Netflix non ha confermato né smentito queste dichiarazioni lasciando i fan in preda alla curiosità.

Per quanto riguarda la data d’uscita del telefilm, non conoscendo ancora il suo destino, è impossibile sapere quando esordirà sulla piattaforma. Anche le notizie su protagonisti di Elite 4 sono piuttosto frammentarie e in contraddizione con le parole di alcuni degli attori della serie tv. Sembra chiaro infatti che Jorge Lopez, Ester Expósito e Jaime Lorente abbiano abbandonato la fiction per dedicarsi ad altri progetti. In base a tali dichiarazioni possiamo formulare due ipotesi: Il telefilm non potrà contare su di un altro capitolo oppure il cast principale verrà cambiato. Una cosa è certa, qualora dovesse esserci una nuova stagione sicuramente non mancheranno misteri, litigi, delitti e affari illegali.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]