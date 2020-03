Condividi su

Coronavirus, in quali regioni il contagio aumenta di più

Lo sappiamo, è la Lombardia la regione ad avere più di metà dei casi totali di contagio di coronavirus, 16.220 su 31.506, in particolare le province di Bergamo e Brescia. È così dall’inizio.

Ma forse si rivela più interessante osservare dove i contagiati crescono di più, per capire dove l’emergenza colpirà di più.

Nella nostra infografica è possibile selezionare una o più regioni e guardare quanto il numero dei contagi è cresciuto, ogni giorni, rispetto al 10 marzo.

Al primo posto, con il 776,9% di incremento, vi è la Calabria, che segnava ieri solo 114 contagi, cresciuti però molto nell’ultima settimana.

Viene poi la Valle d’Aosta, con un +700%. Fino al 15 marzo il Trentino Alto Adige contendeva alla Calabria il primato nel ritmo di aumento, ma ora la crescita è un po’ frenata, e la regione si ritrova terza, con un +587,8%. Vi sono poi, molto vicini, Abruzzo, Sardegna e Puglia, vicino al 500% di aumento.

Il Molise la regione con il minor aumento di contagi di coronavirus

La regione in cui il coronavirus corre meno è il piccolo Molise, in cui i casi sono cresciuti solo del 66,7% in una settimana. Sono solo 25 in totale.

La Lombardia ha visto un aumento del 180,1%, superiore a quello dell’Emilia Romagna, +156,4%. Entrambe superano il Veneto, che segna un +215,9%.

È chiaro che a crescere di più sono soprattutto i contagi delle regioni con meno casi, e tuttavia ci sono eccezioni, come il Molise e la Basilicata. Certo la Calabria esige un’attenzione in più visto l’incremento record degli ultimi giorni. Così come Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, quest’ultimo per la vicinanza ai focolai di Bergamo e Brescia.

I prossimi giorni vedremo anche in quali regioni avverrà anche l’inizio del calo dei nuovi casi. Saranno Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dove tutto è cominciato?

