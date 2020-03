Condividi su

Coronavirus Lombardia, ultime notizie: morti, contagiati e guariti

Coronavirus Lombardia: ogni giorno il punto della situazione con l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera. Ma questi ultimi giorni non sono stati felici: ancora molta gente per strada, soprattutto a Milano, una città che rischia molto, e non è un caso che Gallera abbia sfornato numeri importanti relativi al capoluogo lombardo: “A Milano ci sono 3.278 positivi al Coronavirus, 635 in più rispetto a ieri. Questo è un dato che ci preoccupa”.

Coronavirus Lombardia: il punto della situazione

Il Presidente della Croce Rossa cinese ha affermato di essere stupito perché vede ancora moltissima gente in strada. E questo non limiterà di certo il contagio. “Queste misure che stanno creando disagio e fatica a molti sono necessarie”, ha spiegato Gallera. “Dobbiamo stringere ancora di più i denti. Interloquiremo con il governo nei prossimi giorni, perché questi dati un giorno ci fanno ben sperare, quello dopo ci sconfortano. Indicano che il contagio continua a crescere”, dice facendo riferimento ai numeri più recenti. “Gli elementi provinciali sono ulteriormente uno spunto di riflessione. Se è vero che Bergamo è arrivata a 4.645 (+340 rispetto a ieri), Brescia è a 4.247 (+473) e non è stato l’incremento più alto. Como ha 338 casi, con un incremento di 52, Crema ha 2.286 casi con un incremento di 119, Lecco è arrivata a 530 casi (+64), ma c’è il dato di Sondrio, dove in un giorno solo ci sono 80 positivi in più arrivando a 155. Poi abbiamo il dato di Milano: 3.278 casi, con una crescita di 634 (ieri era +300)”.

Situazione sanitaria critica

Allarmante la situazione in Lombardia descritta anche dal Fatto Quotidiano. L’87% delle vittime lombarde da Coronavirus non arriva nemmeno alle terapie intensive degli ospedali e muore a casa senza essere ricoverato. Lo scorso giovedì solo il 13% dei deceduti in Lombardia è morto in terapia intensiva. Ma ciò che preoccupa è la situazione sanitaria. “Chiamando il 118 e dicendo che si ha un parente che ha fatica a respirare e non ha ancora fatto il tampone, i tempi di attesa per un’ambulanza raggiungono anche le sette ore”.

Coronavirus Lombardia: il bilancio aggiornato al 19 marzo 2020

Stando ai dati diffusi dalla Protezione Civile nel pomeriggio di giovedì 19 marzo 2020, in Lombardia i casi positivi totali sono arrivati a 13.938: 3.778 le persone guarite, 2.168 le vittime. La Lombardia è la Regione più colpita dall’epidemia di Coronavirus in Italia.

