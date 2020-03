Corona ultime notizie: altro bilancio drammatico in Italia, ma il problema è ormai mondiale e per l’Onu potrebbero esserci milioni di morti.

Corona ultime notizie: milioni di morti in arrivo, l’allarme dell’Onu

Il numero delle vittime in Italia è più elevato di quello della Cina: basta questa informazione a dare idea di quanto i bilanci degli ultimi giorni siano diventati drammatici. Ce lo si aspettava, però, perché il picco non è ancora arrivato e l’auspicio è che arrivi a breve, perché dopo significherebbe vedere una curva in discesa, e buone notizie sul fronte dei contagi e delle vittime, e ovviamente anche dei guariti. Intanto, l’emergenza si fa mondiale e la Spagna è il secondo Paese europeo a soffrirne di più, mentre in Francia l’epidemia sembra accelerare il proprio corso. Per l’Onu potrebbero esserci milioni di morti.

Corona ultime notizie: bilancio positivi, vittime e guariti aggiornato al 19 marzo 2020

Crescono Piemonte ed Emilia Romagna, mentre in Lombardia aumentano i contagi. Si attendono ora notizie dalle Regioni del centro e del sud per capire come evolverà l’epidemia anche da quelle parti. La tabella dei casi positivi, delle persone guarite e delle vittime in Italia ripartite per Regione: il bilancio aggiornato a giovedì 19 marzo 2020 con i dati diffusi dalla Protezione Civile.

Regione Casi positivi Persone guarite Vittime Lombardia 13.938 3.778 2.168 Emilia Romagna 4.506 177 531 Veneto 3.169 200 115 Piemonte 2.754 3 175 Marche 1.622 0 115 Toscana 1.422 22 38 Trentino Alto Adige 912 21 26 Liguria 883 85 91 Lazio 741 44 38 Campania 605 30 17 Friuli Venezia Giulia 522 41 36 Puglia 449 4 25 Sicilia 321 15 4 Abruzzo 366 8 11 Umbria 328 4 2 Valle d’Aosta 209 0 6 Sardegna 204 0 2 Calabria 164 2 3 Molise 38 6 2 Basilicata 37 0 0 Totale 33.190 4.440 3.405

Corona ultime notizie: il punto della situazione nel mondo

L’emergenza Coronavirus cresce anche fuori dai confini dall’Italia: la Spagna è il Paese europeo più toccato dopo il nostro, con quasi 20 mila contagiati e oltre 800 morti. Stando a quanto ha riportato El Pais, lo scorso lunedì in Spagna è deceduta una persona ogni 16 minuti negli ospedali.

In Gran Bretagna sarà drammatico il ritardo con cui Boris Johnson ha deciso di prendere la direzione degli altri Paesi nel fronteggiare l’emergenza, piuttosto che sfidare il virus tramite l’immunità di gregge, scelta folle considerato che non si conosce il funzionamento del virus. Oltre 3.000 casi positivi, 137 morti, test effettuati su oltre 60 mila persone. A Londra potrebbero esserci misure più restrittive, ma per ora il lockdown totale è lontano dal concretizzarsi. Potrebbero invece esserci misure più restrittive. Intanto la Regina Elisabetta ha parlato alla nazione affermando che il Regno Unito sta entrando in un “periodo di grande preoccupazione e incertezza”.

Iss, influenza Coronavirus: ecco in quanti giorni uccide

Negli Stati Uniti si è già superata la soglia dei 10 mila contagi, mentre al momento i morti sarebbero 152. New York in situazione di emergenza, il sindaco De Blasio chiede il lockdown totale.

Anche la Francia si è mossa tardi e la decisione di mandare i francesi alle elezioni domenica scorsa potrebbe costare casa. Al momento si pensa di aumentare le restrizioni e prorogare la quarantena nel Paese. In attesa del picco, la curva epidemiologica nel Paese transalpino potrebbe scendere tra 3.4 settimane. Rinviato il Festival di Cannes a data da destinarsi.

In Belgio si sono registrati quasi 1.800 contagiati per un totale finora di 21 morti: anche qui si va verso un aumento delle misure restrittive e un prolungamento della quarantena.

In Germania sono quasi 14.000 i casi positivi riscontrati, con sole 44 vittime. Si potrebbe però registrare a breve un problema della struttura sanitaria: la cancelliera Angela Merkel ha infatti affermato mercoledì scorso che gli ospedali rischiano di non reggere il colpo. Tolto il divieto di export dei dispositivi di protezione verso gli altri Paesi europei, dopo la bacchettata di Bruxelles.

Ancora drammatico il bilancio delle vittime in Iran, dove muore una persona ogni 10 minuti e dove si spera in una rigida quarantena collettiva. Crescono i casi in Israele, mentre in Russia è stata smentita la prima morte per Coronavirus. In Corea del Sud si ritorna sotto la soglia dei 100 casi al giorno dopo un recente aumento dei casi, mentre in Cina sono trascorse 48 ore senza casi positivi.

Onu, “milioni di morti”

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha invitato tutti i Paesi a prendere delle misure importanti contro il virus. Una sua diffusione, in particolar modo nelle zone più fragili del mondo, potrebbe provocare la morte di “milioni di persone”. Guterres ha parlato di “situazione senza precedenti” dove “le regole normali non si applicano più. Il nostro mondo deve affrontare un nemico comune. Siamo in guerra con un virus”.

