Classifica morti coronavirus nel mondo: ecco i paesi più colpiti

Classifica morti coronavirus nel mondo e pandemia – L’emergenza coronavirus riguarda decine e decine di Paesi tanto che da giorni l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di pandemia. Lo scorso 11 marzo – nel corso della conferenza stampa dedicata al tema COVID19 – il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato: “nelle ultime due settimane il numero di casi di COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato, ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno lottando per la propria vita negli ospedali. Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L’OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione”.

Classifica morti coronavirus, i Paesi più colpiti

In effetti tale previsione a distanza di 9 giorni si dimostra più che fondata. Tanto che al momento, venerdì 20 marzo 2020, il numero di decessi nel mondo è pari a 10541 persone. Nella classifica l’Italia ha superato la Cina nelle ultime ore la Cina.

Vediamo dunque i Paesi più colpiti ed il numero di decessi:

Italia – 3405 decessi

Cina – 3248 decessi

Iran – 1433 decessi

Spagna – 1041 decessi

Francia – 372 decessi

Seguono molti altri Paesi, praticamente tutti, con numeri in costante aggiornamento e situazioni come quella degli Stati Uniti (dove al momento si contano 219 decessi) ed in cui la situazione rischia di precipitare da un momento all’altro a causa della grandezza degli Stati. Qui è possibile seguire in diretta l’andamento dei contagi e dei decessi Paese per Paese.

Il dettaglio in Italia

Classifica morti coronavirus – Infine vediamo, in base ai numeri aggiornati alle ore 18 del 19 marzo quale è la situazione dettagliata in Italia. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 33.190 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 41.035 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 13.938 in Lombardia, 4.506 in Emilia-Romagna, 3.169 in Veneto, 2.754 in Piemonte, 1.622 nelle Marche, 1.422 in Toscana, 883 in Liguria, 741 nel Lazio, 605 in Campania, 522 in Friuli Venezia Giulia, 491 nella Provincia autonoma di Trento, 421 nella Provincia autonoma di Bolzano, 449 in Puglia, 321 in Sicilia, 366 in Abruzzo, 328 in Umbria, 209 in Valle d’Aosta, 204 in Sardegna, 164 in Calabria, 38 in Molise e 37 in Basilicata.

Sono 4.440 le persone guarite. I deceduti sono, come detto, 3.405.

(Qui una previsione su quello che potrebbe provocare in Italia il coronavirus in termini di vittime)

