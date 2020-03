Condividi su

Ultime notizie Corona: picco Italia slitta di due settimane. Gli aggiornamenti

Ultime notizie Corona – L’aggiornamento della curva dei contagi, con numero di persone guarite, nuovi contagiati e decessi fornita quotidianamente dalla Protezione Civile è la prima fonte di valutazione dell’efficacia delle misure di contenimento da COVID19 messe in pratica dal Governo Conte. Probabilmente i tempi della quarantena si allungheranno. Ma ancora non ci sono notizie ufficiali in tal senso.

Borrelli (Protezione Civile): picco arriverà tra due settimane

Gli esperti negli scorsi giorni hanno parlato di questa settimana in corso e della prossima come delle due settimana decisive per valutare quanto sta accadendo nel nostro Paese. Innanzitutto perché saranno passati 14 giorni dalle misure di distanziamento sociale introdotte col Decreto. Ma probabilmente tale termine dovrà essere slittato. A dichiararlo è stato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. E proprio circa le previsioni degli esperti ha affermato Borrelli ha affermato: “le fanno gli esperti, sicuramente è giusto farle ma poi bisogna vedere se vengono confermate dai fatti. Forse il picco non arriverà la prossima settimana ma quella dopo”.

Ultime notizie Corona, Borrelli: serve prudenza

Sempre ai microfoni della trasmissione in onda su Rai Radio2 I Lunatici ha aggiunto: “Tutti dicono che stiamo andando verso il picco e ci auguriamo che sia quanto prima. L’ottimismo e la speranza ci devono venire dai comportamenti che stanno adottando i nostri connazionali. Serve assoluta prudenza, bisogna uscire il meno possibile. È fondamentale per contenere i contagi. Bisogna evitare i contatti umani e muoversi il meno possibile. Evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. Gli epidemiologi ci dicono che se noi conduciamo una vita assolutamente normale la percentuale di persone che viene colpita dal coronavirus è molto più alta. Per questo si adottano misure come quelle adottate in Cina. La mascherina se si mantengono le distanze di sicurezza non serve a nulla”.

Epidemiologo Lopalco: rallentamento delle misure andrebbe fatto con estrema cautela

Ultime notizie corona – L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco ha parlato di una situazione che “sarà lunga e” ha poi chiarito che a suo avviso “anche a fronte di un calo dei nuovi casi di contagio, il rallentamento delle misure andrebbe fatto con estrema cautela. Non sicuramente nell’arco dei prossimi mesi”. Per Lopalco l’estate “potrebbe essere il punto di svolta per lo stop della norma che impone di rimanere a casa. Le misure vanno mantenute fino a quando tutti i focolai sono spenti”.

