Coronavirus Emilia Romagna, ultime notizie: morti, guariti e contagiati al 20 Marzo

In Emilia Romagna sono 5.968 i casi totali di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Di questi sono 5.089 gli attualmente positivi, 754 i casi in più registrati rispetto alla giornata di ieri. I tamponi effettuati sono nel complesso 20.753, 2.409 dei quali nelle ultime ventiquattro ore. Sono aumentati anche i decessi: stando agli ultimi aggiornamenti pubblicati sono 640, 109 in più rispetto a ieri. 239 i pazienti guariti, 62 in più rispetto ai 177 di ieri. Le persone clinicamente guarite sono 219, mentre 20 sono quelle che hanno definitivamente sconfitto il virus. I ricoverati in terapia intensiva sono 267, 7 in più rispetto a ieri, mentre 2.941 i positivi in isolamento domiciliare per mancanza o levità di sintomi.

Coronavirus Emilia Romagna, la situazione nelle province

I seguenti dati sulle province, fanno riferimento al territorio in cui è stato effettuato il tampone e non alla provincia di residenza dei singoli individui: sono stati registrati 1.575 casi in provincia di Piacenza, 979 nella provincia di Parma, 757 nel Riminese, 767 nel Modenese, 773 in provincia di Reggio-Emilia, 552 in quella di Bologna, 213 in provincia di Ravenna, 250 a Forlì-Cesena e 102 casi nel Ferrarese. Così distribuiti i decessi: 27 in provincia di Piacenza, 39 a Parma, 19 in provincia di Reggio-Emilia, 11 in quella di Modena, 8 nel Bolognese, 3 a Forlì, 1 rispettivamente a Ferrara e a Rimini.

Ulteriori dettagli

In aumento i posti letto nei vari presidi ospedalieri della regione: sono in totale 3.124, di cui 2.707 ordinari e 417 di terapia intensiva. Già avviato il piano di rafforzamento regionale, che prevede l’allestimento di intere aree dedicate ai pazienti affetti da coronavirus. La Protezione Civile ha inviato in Emilia Romagna 284.000 mascherine Montrasio, 19.050 mascherine ffp3, 1.800 mascherine ffp2, 379.000 paia di guanti sterili. Dall’Agenzia di Protezione Civile del Lazio, donate altre 10.000 mascherine chirurgiche. I casi complessivi di contagio nella penisola italiana sono ad oggi 47.021, di cui 37.860 attuali. Sale a 5.129 il numero dei guariti, mentre sono 4.032 i decessi (quest’ultimo dato in attesa di conferma dall’Istituto Superiore di Sanità).

