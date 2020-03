Condividi su

Freud: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce in streaming

Dopodomani, 23 marzo 2020, arriva sul catalogo di Netflix una nuova serie tv basata su uno degli psicanalisti più celebri di tutti i tempi: Freud. Lo show nasce da un’idea di Marvin Kren il quale ricopre tutti i ruoli principali: sceneggiatore, regista e produttore. Kren, inoltre, ha voluto esprimere il suo obbiettivo che ripone nel progetto; ecco le sue parole ufficiali:

“Voglio mostrare un Freud che non si conosce, un uomo alla ricerca di riconoscimento, diviso tra due donne, tra ragione e istinto. La sua psicanalisi e i concetti di Es, Io e Super Io non saltano fuori dal nulla, si basano sulle esperienze di un genio tormentato che conosce in prima persona le molteplici facce dell’essere umano.“

La prima stagione della serie tv conterà solo 8 episodi, tutti dalla durata di circa 50 minuti e saranno disponibili tra due giorni su Netflix.

Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita: per poter avere accesso ai titoli presenti nel catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

In attesa del debutto di Freud, abbiamo la facoltà di poter godere di un’anteprima grazie al trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale con i sottotitoli in inglese.

Freud | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Freud: la trama

La trama dello show ruoterà intorno il periodo giovane del famoso psicanalista; in particolare lo vedremo alle prese di un caso in cui collaborerà nelle indagini nel tentativo di scoprire l’identità di un pericoloso serial killer. Ci troviamo nel 1886, anni in cui Freud cerca di far valere le proprie teorie rivoluzionare nonostante lo scetticismo dei suoi colleghi.

Motherland Fort Salem: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Freud e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Robert Finster veste i panni del giovane Sigmund; Ella Rump ricopre il ruolo della medium Fleur Salomé; Georg Friedrich è l’ispettore di polizia Alfred Kiss; Christoph F. Krutzler interpreta Franz Poschacher; Brigitte Kren veste i panni di Lenore; Nadiv Molcho nel ruolo di Eli Bernays.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]