Condividi su

Sondaggi politici Emg, Coronavirus: italiani rispettano abbastanza i divieti?

Sondaggi politici: l’istituto Emg continua a monitorare l’opinione degli italiani rispetto all’emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus. Come si legge in uno dei pannelli diffusi durante la puntata di due giorni fa della trasmissione di Rai3 Agorà, il 66% del paese avverte preoccupazione mentre solo il 25% afferma di essere più che altro fiducioso in questo momento di grossa difficoltà per tutta la nazione.

Fonte: Emg

Sondaggi politici Emg, Coronavirus: italiani rispettano abbastanza i divieti?

Dunque, da Emg si chiede al proprio campione se gli italiani stanno rispettando abbastanza le direttive delle autorità sanitarie per il contenimento della diffusione dei contagi e, in primis, il divieto di uscire da casa se non in casi di estrema necessità. Sul punto il 57% risponde in modo negativo: a eccezione delle Isole, in tutte le zone del paese si attesta a livelli alti questa posizione. Il 37%, d’altra parte, risponde affermativamente al quesito.

Fonte: Emg

Detto ciò, posto che l’Italia supererà l’emergenza: cosa avrà insegnato la stessa ai cittadini? Secondo il 42% del campione chiamato in causa da Emg, gli italiani si ritroveranno più solidali, tuttavia, il 40% ritiene che aver vissuto l’epidemia non li cambierà.

Fonte: Emg

Sondaggi politici Emg: cresce nel frattempo, probabilmente in virtù di un addensamento dell’opinione pubblica nei confronti del volto delle istituzioni per forza di cose più visibile nel corso dell’emergenza, la fiducia del Presidente del Consiglio Conte. Quest’ultimo, sale di 3 punti di percentuale e arrivando al 35% scavalca la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ora seconda al 34% a pari merito con il capo leghista Matteo Salvini.

Fonte: Emg

Nota metodologica

Sondaggio Cawi realizzato da EMG Acqua per la Rai tra il 17 e il 18 marzo 2020. Campione: 1.812 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 91%); rifiuti/sostituzioni: 188 (tasso di rifiuti: 9%).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]