Ciao Darwin: ospiti e anticipazioni stasera 21 marzo 2020 su Canale 5

Conclusasi la nuova edizione di C’è posta per te, programma condotto da Maria De Filippi, a partire da questa sera su Canale 5 andrà in onda il nuovo appuntamento stagionale con Ciao Darwin. Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono pronti a condurre questa nuova avventura, registrata prima dell’inizio di questa emergenza sanitaria che ci ha costretti ad una lunga pausa dalla nostra routine quotidiana. Diversamente da altri programmi televisivi, Ciao Darwin andrà dunque in onda regolarmente ogni sabato sera, in prima serata, su Canale 5.

Ciao Darwin: ospiti e protagonisti questa sera, prima puntata

Cambio di programmazione per la prima serata di Canale 5. Questa sera sarebbe dovuto andare in onda il film di e con Checco Zalone, Quo Vado, ma Casa Mediaset ha preferito inaugurare la nuova stagione di Ciao Darwin.

Così come prevede il format del programma, due schieramenti opposti, capitanati da un ospite d’eccezione, si sfideranno per prevalere l’uno sull’altro. Mettendosi in gioco, cercheranno di compiere imprese assurde per aggiudicarsi la vittoria finale.

Ciao Darwin: anticipazioni, cambi di programmazione e informazione su Canale 5

L’informazione, nelle ultime settimane, ha avuto la precedenza sulle trasmissioni televisive, ma non si rinuncia all’intrattenimento. Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, registra di anno in anno ascolti elevati. Nonostante alcune critiche ricevute lo scorso anno in seguito ad un incidente che ha visto tristemente protagonista uno dei concorrenti, il programma non ha subito alcun calo di ascolti.

Discorso diverso, invece, per Avanti un altro, altro programma condotto da Paolo Bonolis, che copre però la fascia pomeridiana di Canale 5. La produzione ha infatti deciso di sospendere la messa in onda del noto quiz a premi per dare maggiore spazio alla cronaca alla diffusione di informazioni.

