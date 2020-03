Sondaggi elettorali Tp: Coronavirus, italiani molto delusi dall’Ue

Sondaggi elettorali Tp, Emergenza coronavirus: molti italiani pensano che l’Ue non stia aiutando l’Italia, anzi, che ne stia ostacolando gli sforzi

Sondaggi elettorali TP: prima di passare alle domande relative alla percezione dell’emergenza coronavirus, le rilevazioni di Termometro Politico si sono concentrate sulla stima dell’attuale consenso accordato ai partiti. Anche questa settimana la Lega si attesta intorno al 31%, il Pd segue a distanza siderale: sono oltre 10 i punti di percentuale che separano Carroccio e Dem. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle, sotto il 15%, viene sempre più incalzato da Fratelli d’Italia, da tempo in evidente crescita.

Fonte: Termometro Politico

Dopo le intenzioni di voto, l’ultimo sondaggio di Termometro Politico passa a esaminare l’opinione del paese rispetto alla figura e all’operato del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il 31,3% afferma di aver un’opinione migliore di Conte rispetto a prima dell’emergenza, una percentuale da aggiungere a quella di coloro che lo consideravano positivamente anche prima (13,8%). D’altro canto, il 23,8% riferisce di come la propria opinione nei confronti di Conte sia peggiorata dopo l’inizio dell’emergenza mentre il 28% non l’appoggiava prima e non lo appoggia adesso.

Fonte: Termometro Politico

Altro quesito legato all’emergenza coronavirus: cosa ne pensano gli italiani dei provvedimenti restrittivi volti alla limitazione degli assembramenti messa in campo dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca? Addirittura, l’83% sposa la sua “linea dura”.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi elettorali Tp – secondo i dati elaborati da Termometro Politico, quasi il 48% degli italiani apprezza l’aiuto cinese nel contrasto dell’epidemia del nuovo coronavirus, d’altronde, il 27% circa apprezza “qualsiasi aiuto” in questo momento di difficoltà, anche se alle sue spalle si nasconde una certa “propaganda”.

Fonte: Termometro Politico

Un dato quello sull’apprezzamento agli aiuti inviati dai cinesi che si muove contestualmente a quelli rilevati da Termometro Politico sul ruolo dell’Ue nella gestione dell’emergenza. Il 42% degli italiani pensa che l’Europa non solo non stia sostenendo ma che, anzi, stia ostacolando gli sforzi dell’Italia: un motivo bastevole per lasciarla. Un po’ meno netta la posizione del 22,8% che dichiara solo la propria delusione rispetto all’atteggiamento tenuto da Bruxelles (solo il 3,2% ritiene che stia facendo il possibile). Da segnalare anche un 31,3% del paese cui l’attuale crisi dimostrerebbe la necessità di maggiore integrazione europea.

Fonte: Termometro Politico

Non stupisce allora come il 37,3% degli intervistati si dica d’accordo con l’uscita dell’Italia sia dall’Ue che dall’Eurozona. Una percentuale considerevole anche se è ancora maggioritaria (43%) la quota di coloro che preferiscono rimanere sotto l’ombrello dell’Europa.

Fonte: Termometro Politico

Nota Metodologica

Sondaggio realizzato da Termometro Politico tra il 18 e il 19 marzo 2020 su un campione di 2200 interviste realizzate con metodo Cawi.

