Peaky Blinders 6: trama e cast serie tv. Quando esce su Netflix

C’è una buona notizia per i fan della serie di successo Peaky Blinders: lo show è stato confermato per una sesta stagione

C’è una buona notizia per i fan della serie di successo Peaky Blinders: lo show è stato confermato per una sesta stagione e, inoltre, il creatore Steven Knigh ha materiale anche per un settimo ciclo di episodi; resta da scoprire se Netflix approverà il rinnovo, sebbene possiamo ipotizzare un risvolto positivo, considerando che lo show ha una notevole popolarità ed è molto apprezzato dal pubblico. In ogni caso, il sesto capitolo è in produzione, ma con ogni probabilità subirà un rallentamento a causa dell’emergenza coronavirus e non è possibile gettare ipotesi sul debutto dei nuovi episodi inediti. Steven Knight, nel frattempo, ha rilasciato una dichiarazione con l’intenzione di svelare qualche dettaglio sul protagonista e il futuro dello show; ecco le sue parole ufficiali:

“La destinazione dell’intero show è sempre stata l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, perciò la serie non è altro che la storia della famiglia tra le due guerre. Voglio davvero concludere con Tommy che sta bene. Voglio che Tommy passi tra i buoni e dalla parte degli angeli. C’è una lezione da imparare e porterà con sé un messaggio positivo, ma c’è ancora parecchia oscurità da attraversare prima.”

I primi 5 capitoli di Peaky Blinders sono attualmente disponibili sul catalogo di Netflix; ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sulla piattaforma sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama della nuova stagione dello show.

Peaky Blinders 6: la trama

Nella stagione precedente abbiamo visto il decorso psicologico di Tommy Shelby, il quale inizia sensibilmente a subire le conseguenze del servizio militare durante la prima guerra mondiale in aggiunta alla morte della moglie Grace. In particolare, l’uomo vede la defunta moglie sotto forma di un’allucinazione, la quale gli suggerisce di togliersi la vita. Nel finale di stagione vediamo Tommy puntarsi una pistola alla tempia mentre è da solo in un campo. Considerando quanto svelato dal creatore dello show, tuttavia, difficilmente Tommy avrà premuto il grilletto, ma nulla ci suggerisce di non assistere a un vero e proprio colpo di scena. Per poter scoprire l’evoluzione degli eventi, dovremmo attendere Netflix che caricherà i nuovi episodi sul proprio catalogo.

Il cast della serie tv

Vediamo ora di scoprire quali sono gli attori principali di Peaky Blinders e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Cillian Murphy veste i panni di Tommy Shelby; Helen McCrory nel ruolo della zia Polly; Paul Anderson è Arthur Shelby; Sophie Rundle interpreta Ada Shelby; Kate Phillips veste i panni di Linda Shelby; Natasha O’Keeffe è Lizzie Stark.

