Coronavirus Emilia-Romagna, ultime notizie: contagi, morti e guariti al 23/3

Nelle ultime 48 ore gli italiani hanno riacquistato un po’ di fiducia. La curva epidemiologica sembra che stia raggiungendo il suo picco e nella giornata di ieri (23 marzo) si è registrato un incremento abbastanza contenuto dei casi attivi – in termini percentuale – sul territorio nazionale (+8%). Il picco sembra quindi avvicinarsi sempre di più e l’ipotesi di un picco ritardato a metà aprile potrebbe essere scongiurato (sempre e quando la cittadinanza continui a rispettare le norme di distanziamento sociale previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri). Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, e il professor Silvio Brusaferro (a capo dell’Istituto Superiore di Sanità) parlano sì di dati incoraggianti ma invitano alla massima cautela. Per Brusaferro non si può parlare ancora di una inversione del trend, che ha commentato così nella solita conferenza stampa delle 18:00: “Non mi sento di sbilanciarmi, anche perché oggi vediamo gli effetti di quel che è avvenuto due settimane fa. Prendiamo atto che le misure funzionano ma è presto per parlare di trend in calo.”

Una delle Regioni più colpite dall’emergenza da covid-19 è l’Emilia-Romagna. La Regione guidata da Stefano Bonaccini, che fino a poche settimane fa era il prisma attraverso il quale si osservava la realtà politica e sociale italiana, soffre una fortissima pressione sul proprio sistema sanitario. Bonaccini sta facendo il possibile per incrementare il numero di posti letto (sia in terapia intensiva che in sub-intensiva).

Il numero di casi attualmente attivi è di 7220. L’Emilia-Romagna è la seconda Regione più colpita d’Italia, seconda solo alla Lombardia. I dati sono aggiornati alle ore 17:00 del 23/03 e sono riprese dal sito ufficiale del Ministero della Salute.

Tutti i casi di coronavirus in Emilia-Romagna, provincia per provincia

Di seguito vi riportiamo tutti i casi accertati (attivi e non) di covid-19. Ben cinque province su nove fanno registrare già oltre 1.000 casi. La provincia meno colpita in termini assoluti è Ferrara (nel quale sono stati accertati, per ora, solo 172 casi).

Piacenza 1885

Parma 1364

Reggio Emilia 1369

Modena 1155

Rimini 1035

Bologna 833

Forlì-Cesena 380

Ravenna 342

Ferrara 172

CASI TOTALI: 8535

CASI ATTIVI: 7220

CASI RISOLTI CON GUARIGIONE: 423

CASI RISOLTI CON DECESSO: 892

