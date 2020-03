Corona ultime notizie: in Italia i contagi sono in calo generalizzato in tutte le Regioni. È il secondo giorno che dà buoni segnali. Ma i morti restano 600.

Corona ultime notizie: contagi in calo in tutte le regioni. I dati

Corona ultime notizie: difficile parlare di speranza quando in un solo giorno si registrano ancora 600 morti. Eppure, guardando i dati, si nota un calo generalizzato dei contagi in tutta la Regione. E questo fa ben sperare. In attesa dei dati di oggi, che potrebbero confermare ulteriormente il trend: numeri che potrebbero iniziare a farci tirare un sospiro di sollievo, ma senza farci mollare la presa. Se i cittadini allentassero confortati dalle buone notizie, si ricomincerebbe da capo. Resta dunque importante seguire le disposizioni del governo e attendere buone notizie ogni giorno: questo è l’auspicio.

Ultime notizie Corona: Avigan farmaco Coronavirus, ecco a cosa serve

Corona ultime notizie: casi positive, guariti e vittime. Il bilancio aggiornato al 24 marzo

Questo il bilancio aggiornato con i dati della Protezione Civile forniti nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 marzo 2020, relativamente al numero di casi positivi, delle persone guarite e delle vittime ripartite per Regione.

Regione Casi positivi Persone guarite Vittime Lombardia 18.910 6.075 3.776 Emilia Romagna 7.220 423 892 Veneto 4.986 327 192 Piemonte 4.529 17 315 Marche 2.358 8 203 Toscana 2.301 51 109 Trentino Alto Adige 1.602 75 70 Liguria 1.553 159 212 Lazio 1.414 63 63 Campania 929 48 49 Puglia 862 7 37 Friuli Venezia Giulia 771 105 54 Sicilia 681 27 13 Abruzzo 605 20 38 Umbria 556 5 16 Valle d’Aosta 379 2 12 Sardegna 343 5 11 Calabria 280 5 7 Basilicata 89 0 1 Molise 50 10 7 Totale 50.418 7.432 6.077

Corona ultime notizie: contagi in calo in Italia, i dati

Per Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, nonostante il trend dei contagi sia in calo, non è ancora tempo di sbilanciarsi. “Oggi vediamo gli effetti di quel che è avvenuto due settimane fa”. Le misure di quarantena, insomma, funzionano, “ma è presto per parlare di trend in calo”. L’appello, inoltre, è che bisogna “evitare che le curve di crescita viste al Nord si riproducano al Sud. Per far tornare a scendere la curva dei contagi, speriamo prima possibile, è fondamentale che i nuovi positivi o i sospetti positivi cessino in maniera drastica di trasmettere l’infezione ad altri”.

Quanto dureranno le restrizioni per Coronavirus in Italia? Le previsioni

A Rai Radio 2, durante la trasmissione I Lunatici, Brusaferro è tornato sull’argomento: “Dobbiamo guardare i dati con grande attenzione, analizzarli anche dal punto di vista epidemiologico. Bisogna aspettare ancora qualche giorno per capire la tendenza, questa è una settimana molto importante”. L’invito è quello di continuare ad avere comportamenti corretti. “Sforziamoci tutti di avere i comportamenti giusti. Un comportamento scorretto di oggi si riverberà nelle prossime due settimane. La capacità nostra di essere rigorosi nel rispettare le misure influirà certamente sulle dinamiche delle curve in tutte le regioni”.

Per Andrea Cristani, diretto dell’unità di microbiologia e virologia di Padova, è necessario fare più tamponi. “All’appello in Italia mancano almeno 250 mila asintomatici, per la maggior parte concentrati in Lombardia, e altri 200 mila sintomatici, che sicuramente ci sono”.

