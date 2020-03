Condividi su

Assunzioni Esercito 2020: medici e infermieri, i posti disponibili

Assunzioni Esercito lampo a marzo 2020: un bando licenziato lo scorso 18 marzo e una scadenza per presentare la domanda a distanza di una settimana per agevolare il rapido reclutamento di 120 ufficiali medici e 200 sottufficiali infermieri. La partecipazione è stata straordinaria, tanto da far chiudere anticipatamente il bando.

Assunzioni Esercito 2020 straordinarie: requisiti richiesti

Per partecipare al bando bisognava essere in possesso di determinati requisiti, come non aver superato i 45 anni di età, avere la cittadinanza italiana, non essere stato valutato inidoneo al servizio militare in maniera permanente, non essere stato estromesso precedentemente dalle Forze Armate o dai Corpi Militari, non avere sulle spalle alcuna condanna penale che comporti l’esclusione dai pubblici uffici né essere stati destituiti da pubblico impiego.

Concorsi pubblici sospesi: cosa accade ai bandi in uscita

Per quanto riguarda i titoli di studio erano richiesti un diploma magistrale in Medicina e Chirurgia con relativa abilitazione (per i posti di ufficiale medico) oppure il diploma di laurea in Scienze infermieristiche con relativa abilitazione (per i posti da sottufficiale infermiere). Il reclutamento è ferma eccezionale e avrà la durata di 1 anno. Priorità è stata data a chi è specializzato in:

Malattie infettive;

Anestesia e rianimazione;

Pneumologia;

Medicina interna.

Assunzioni Esercito 2020: bando chiuso in anticipo

“Si comunica che a causa dell’elevato numero di domande di partecipazione pervenute è stato anticipatamente chiuso il termine per la presentazione delle stesse”, si legge in un breve comunicato pubblicato sulla pagina del Ministero della Difesa dedicata ai concorsi pubblici. “Gli accertamenti volti a valutare l’idoneità al servizio militare verranno svolti presso il Centro di Selezione VFP1 di Roma, Caserma Luciano Manara, via Damiata n. 1/a, a partire dal prossimo 25 marzo 2020. Le convocazioni verranno inviate con comunicazione individuale”, si conclude la nota.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]