Film e libri pandemia: ecco i migliori da vedere e leggere

Lo stato di emergenza generale per la pandemia Covid-19 costringe a trascorrere la gran parte del tempo in casa. In questo momento sono diventate numerosissime sul web le liste di film e libri che possono tener compagnia durante il periodo di quarantena. I contenuti che, tra gli altri, risaltano maggiormente all’occhio sono quelli relativi proprio al Coronavirus.

Si potrebbe dire che comincia una vera e propria produzione culturale di film e libri sulla pandemia, relativa a questo momento storico e al virus, oltre ad un’attualizzazione e una rincorsa a libri e film che in qualche modo avevano “precorso i tempi”. Vediamo quali sono nel dettaglio le produzioni sul Covid-19 che stanno andando per la maggiore.

“Spillover”, in vetta alle classifiche di Amazon

È tra i primi titoli e suggerimenti nella sezione libri di Amazon, ed ha ottenuto un grandissimo successo: “Spillover. L’evoluzione delle pandemie“, di David Quammen, edito da Adelphi. Scritto nel 2017 e pubblicato dopo sei anni di ricerche, il libro ha descritto su basi scientifiche, i meccanismi per cui quegli stessi virus che infettano gli animali, conosciuti o non ancora classificati, possano essere trasmesse all’uomo attraverso un “passaggio di specie”.

Per scriverlo l’autore ha visitato le foreste congolesi, le grotte della Malesia, le fattorie australiane e i mercati cinesi, studiando e cercando di disvelare le innumerevoli modalità con cui si trasmettono le malattie. La frase che meglio sintetizza questo libro, è dello stesso Quammen e appare sul New York Times:

“Siamo stati noi a generare l’epidemia di Coronavirus. Potrebbe essere iniziata da un pipistrello in una grotta, ma è stata l’attività umana a scatenarla”.

Secondo gli studi dello scrittore, esperto di scienza, medicina e viaggi, qualunque animale apparentemente innocente potrebbe essere il veicolo di una qualsiasi, prossima epidemia: ha spiegato anche attraverso altri saggi e interviste che è proprio l’azione dell’uomo a facilitarne la diffusione, come accaduto con il Covid-19. A metà tra saggio storico sulla diffusione delle epidemie e reportage, il libro risuona estremamente attuale rispetto all’emergenza di questo momento.

Film e libri sulla pandemia: i classici e i nuovi

Se in tanti cercano una distrazione costante rispetto al pensiero dell’emergenza sanitaria, molti invece richiedono approfondimenti e spiegazioni. Nel cinema sono moltissimi quei film avvincenti e dai toni apocalittici che hanno trattato il tema di un virus che prima o poi avrebbe annientato l’uomo. Tra questi ne citiamo solo alcuni come Contagion, 2011; The Road, 2010; La città verrà distrutta all’alba, 1973; Resident Evil, 2002.

Tra le novità assolute del momento c’è “Pandemia Globale”, il nuovo documentario di Netflix: Realizzato dalla Zero Point Zero Production, è una docu-serie divisa in sei parti che analizza la diffusione delle malattie dell’ultimo secolo. Attraverso un approccio scientifico, la serie sceglie di approcciare al tema di epidemie e pandemie come fattori ricorrenti e necessari nella storia dell’umanità, scegliendo il punto di vista di medici, infermieri, operatori sanitari: persone che, in questi casi, vengono coinvolte in prima linea.

Anche se in realtà la serie è disponibile su Netflix dal 22 Gennaio e trattando diffusioni di virus precedenti a questa pandemia come l’influenza suina aviaria, SARS e MERS, rientra comunque tra quelle più viste sulla piattaforma in questo momento, data la sua spiazziante attualità.

Corona Zombies: un horror sul Covid-19

Tra libri di natura scientifica e documentari, non può mancare un titolo di dubbio gusto. Ecco un horror sul Coronavirus, disponibile in formato Video on Demand da venerdì 10 aprile 2020, anche su Amazon: “Corona Zombies“, prodotto da Full Moon Feature.

