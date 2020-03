Condividi su

Corona Zombies: trama e anticipazioni. Quando esce l’horror

Anche le tragedie e gli eventi funesti peggiori prima o poi diventano soggetti perfetti per un film ma con Corona Zombies la casa di produzione Full Moon Features ha battuto tutti sul tempo e il rischio di sentirsi pericolosamente vicini al destino dei protagonisti è alto. Il lungometraggio infatti, come facilmente intuibile dal titolo, è ispirato all’epidemia del Covid-19 che purtroppo continua a mietere vittime e far vivere in uno stato di profonda preoccupazione la popolazione.

In questo clima drammatico con il bilancio giornaliero dei contagiati, morti e guariti, qualcuno potrebbe considerare inopportuno mettere scena la pandemia che sta mettendo in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo ma l’intento dell’opera non è certo quello di ridicolizzare ciò che sta accadendo ma strappare un sorriso ai telespettatori. Vediamo insieme allora cosa c’è da sapere su Corona Zombies!

Corona Zombies: trama e anticipazioni. Quando esce l’horror

Se il film sul Covid -19 fosse stato girato tra qualche anno probabilmente non avrebbe sconvolto nessuno ma sapere che è già pronto meraviglia il pubblico. Lungometraggi post apocalittici, pellicole dedicate a epidemie, presunte profezie e disastri naturali, non sono di certo una novità per il mondo dell’intrattenimento che trae ispirazione anche da eventi drammatici e li rielabora secondo i propri canoni. Drammi, commedie, thriller, lungometraggi da brivido, la Settima Arte ha esplorato tutti i generi dando vita molto spesso a dei veri e propri capolavori. È difficile immaginare che Corona Zombies appartenga a quest’ultima categoria in quanto la casa cinematografica che lo ha prodotto non è di certo famosa per opere di altissimo livello. La Full Moon Features infatti si occupa dei B- Movie, ovvero film a basso costo o di dubbia qualità ma che proprio grazie a queste caratteristiche riescono ad appassionare il pubblico.

Tanti sono gli amanti delle pellicole da dagli effetti speciali poco realistici e le trame confuse. Proprio per questo probabilmente ci sarà un folto gruppo di telespettatori che attenderà con gioia Corona Zombies che sarà disponibile in formato Video on Demand da venerdì 10 aprile 2020 sulle piattaforme che distribuiscono i prodotti della casa cinematografica tra le quali c’è anche Amazon. Al momento è stato rilasciato un poster dell’opera da cui possiamo dedurre parte della sinossi. Al centro campeggia uno non-morto con metà viso coperto da una mascherina chirurgica, oggetto in questo periodo quasi introvabile Sulla locandina poi sono raffigurate delle mani che cercano di afferrare qualcosa mentre sullo sfondo è in evidenza un prodotto igienizzante e della carta igienica. Infine alti grattacieli si stagliano minacciosi fino al cielo dai colori poco rassicuranti.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]