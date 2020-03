Coronavirus: come fare una mascherina da soli e utilizzando ciò che si ha in casa? Ecco un riepilogo dei metodi più diffusi

Condividi su

Come fare una mascherina: la guida per il fai da te in casa

L’Italia è in piena emergenza coronavirus: continua la caccia ai dispositivi di protezione individuale. Come fare una mascherina da soli e utilizzando ciò che si ha in casa? Ecco un riepilogo dei metodi più diffusi.

Quanto costa una mascherina per il Coronavirus: prezzo e dove trovarla

È obbligatorio indossarla?

I provvedimenti finora emanati dal governo non prevedono delle indicazioni particolari in merito per la generalità dei cittadini; sono previste delle regole particolari, al momento, solo per gli operatori sanitari e per tutti coloro che continuano a lavorare nonostante la quarantena. Dunque, si può affermare con certezza che non è obbligatorio indossare la mascherina per uscire di casa. Altro discorso è quello relativo alla necessità o meno di indossarla per limitare i contagi: sul punto le affermazioni degli esperti sono tuttora diverse se non contraddittorie.

Per esempio, in una recente intervista radiofonica il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha ribadito quanto già aveva espresso a più riprese: “La mascherina se si mantengono le distanze di sicurezza non serve a nulla, tant’è che io non la utilizzo mai”. Molto diversa, anzi opposta, invece, la posizione del Presidente dell’Associazione mondiale delle malattie infettive e dei disordini immunologici (Waidid) che rispetto all’epidemia ha sottolineato che: “è fondamentale limitare il più possibile le uscite, senza assembramenti, e fare in modo che tutti indossino sempre la mascherina chirurgica quando escono di casa”.

Come fare una mascherina a casa? Qualche consiglio

Posto che non è obbligatorio portare la mascherina, che sorgono ancora diversi dubbi sulla sua effettiva efficacia e che non è da escludere che sia possibile disinfettare quelle già utilizzate (una procedura è allo studio dello Stabilimento chimico farmaceutico militare ma sarebbe comunque da utilizzare solo in caso di estrema necessità e in luoghi a basso rischio contagio), ecco di seguito qualche video in cui si mostra come fare una maschera da soli e in casa.

Come fare una mascherina fai da te con la carta da forno

Coronavirus, il tutorial del farmacista: "Così si realizza una mascherina fai da te in 2 minuti"

Watch this video on YouTube

Mascherine Fai Da Te- DIY Mask

Watch this video on YouTube

MASCHERINA FAI DA TE senza cucire

Watch this video on YouTube

Come fare la Mascherina in carta da forno

Watch this video on YouTube

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]