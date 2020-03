Le grandi province cominciano ad andare in testa alla classifica delle province più colpite dai contagi di coronavirus. In particolare Milano e Torino

Coronavirus, la classifica delle province con più contagi nel tempo

I contagi continuano a salire, anche se in modo meno veloce di prima, e soprattutto proseguono a farlo in modo diseguale.

Abbiamo avuto la fortuna, per così dire, di avere i primi focolai in aree non densamente popolate, in paesi relativamente piccoli, Codogno, Castiglione d’Adda, Vo’ Euganeo, Alzano Lombardo, e non in grandi città come accaduto a Madrid.

Questo ha provocato una concentrazione del contagio, almeno inizialmente, in province piccole, Lodi, Cremona, Piacenza, prima dell’espansione in altre maggiori, come Bergamo, Brescia e poi Milano.

Questa evoluzione si vede bene nella nostra infografica interattiva, in cui è possibile cambiare il giorno di osservazione e visualizzare per ogni provincia la posizione nella classifica del contagio.

Lodi per esempio è stata prima fino all’8 marzo, quando è divenuta seconda dietro a Bergamo. Ora è ottava. Il contagio è cresciuto meno nell’area della prima zona rossa.

Al contrario è accelerato in provincia di Milano, dal 16 marzo terza in Italia, e in quella di Brescia, in poco tempo andata dal decimo-dodicesimo posto al secondo.

L’andamento del contagio di coronavirus fuori dalla Lombardia

Al di fuori dalla regione più colpita è sempre stata la provincia di Piacenza, dal quarto posto ora è scivolata, essendo poco popolata, al settimo, superata da Torino, che ha subito un incremento importante dei contagi negli ultimi giorni.

Padova, dove vi era il focolaio originario di Vo’, è oggi al decimo posto, ancora comunque la provincia più colpita del Veneto.

Roma è salita al 14esimo posto in fretta, era intorno al 20esimo in precedenza, mentre Napoli, ora al 27esimo è rimasta sugli stessi livelli circa nell’ultima settimana.

Rimangono ai margini il Sud della Sardegna e il Sud della Sicilia, ma ancora per quanto?

