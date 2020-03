Condividi su

Richiamo Fiat 500X: frenata a rischio, ecco cosa fare

In questi giorni è apparso un allarme urgente sul Rapex, il sistema europeo di allerta rapida sui prodotti difettosi non alimentari: riguarda diversi veicoli Fiat500x fabbricati tra metà novembre e metà dicembre 2019. Potrebbero avere un grave difetto al sistema di frenata.

Fiat 500X: verso il richiamo di alcuni esemplari

Su segnalazione del Ministero dei Trasporti tedesco, come si diceva, è comparsa sul Rapex, cioè il Rapid Alert System for non food dangerous products, un’allerta classificata di “livello serio” per diversi esemplari di Fiat 500x. Dunque, l’azienda costruttrice sta per dare il via al richiamo (numero 6277) dei veicoli di tale modello prodotti tra il 14 novembre 2019 e il 17 novembre 2019 – numero di omologazione e3 * 2007/46 * 0318 * 23 – per via di un grave problema al sistema di frenata che sembrano presentare. Nello specifico, “le pinze dei freni potrebbero essere incrinate”, ciò comporterebbe una perdita delle prestazioni di frenata, quindi, un aumento del rischio incidenti. Come risulta dall’allerta Rapex, in pratica, “non si possono escludere condizioni di guida non sicure” per chi ha acquistato i suddetti esemplari.

Cosa devono fare gli acquirenti?

Cosa devono fare gli acquirenti? Anzitutto, mantenere la calma: infatti, non sono stati ancora registrati incidenti causati o che comunque hanno visto coinvolti gli esemplari di Fiat 500x oggetto della segnalazione sul Rapex. Detto ciò, è consigliabile per i proprietari di veicoli del suddetto modello rivolgersi alle officine autorizzate o ai concessionari Fiat presso cui hanno effettuato l’acquisto della propria 500x e chiedere se la propria vettura corrisponda al tipo individuato dall’allerta. Al momento, purtroppo, non è stato reso noto il numero dei veicoli potenzialmente oggetto del richiamo venduti in Italia.

