Revisione auto 2020: proroga scadenza per coronavirus, ecco come funziona

Revisione auto 2020: uno tra le tante scadenze che gli italiani non potranno rispettare a causa delle misure che limitano gli spostamenti imposte per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Il decreto Cura Italia è intervenuto anche su questo aspetto della quarantena.

Revisione auto: cosa dice il decreto Cura Italia

A proposito di revisione auto e moto, un obbligo dettato dalla legge che gli italiani però non potranno rispettare per via delle misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus, all’articolo 92 del decreto Cura Italia si legge: “È autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alla attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”. Tradotto: la scadenza della revisione per auto e moto che avrebbero dovuto farla entro il prossimo 31 luglio 2020 slitta al 31 ottobre 2020, insomma, fino a quest’ultima data è consentita la circolazione del veicolo senza incorrere nelle sanzioni stabilite dalla normativa.

Slitta anche la scadenza delle patenti

Con il decreto Cura Italia si è disposto anche lo slittamento della scadenza delle patenti, dopo la proroga che era stata prevista per il foglio rosa. Nello specifico, l’articolo 104 del provvedimento governativo recita: “La validità dei documenti di riconoscimento di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. Sostanzialmente, tutti i documenti volti all’identificazione degli individui, patente compresa appunto, in scadenza dal 18 marzo in poi saranno validi fino al 31 agosto 2020.

