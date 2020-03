Coronavirus Veneto, ultime notizie: contagi, morti e guariti al 24/3. Il Veneto è la terza Regione per contagi ma la seconda per tamponi effettuati.

Condividi su

Coronavirus Veneto, ultime notizie: contagi, morti e guariti al 24/3

Per il terzo giorno consecutivo, l’incremento dei casi attivi si riduce. Da una parte è segno che si sta per raggiungere il picco epidemico. Dall’altro, però, va fatto notare che nella giornata di ieri si è registrato un gran numero di decessi per/con covid-19: ben 743 (secondo dato peggiore dall’inizio dell’epidemia). Secondo la protezione civile, i deceduti a causa dell’epidemia sono 6.820; dato che va considerato come “minimo”, poiché nella sola Lombardia (in particolare nella provincia di Bergamo) molte persone continuano a morire a casa senza essere sottoposte al tampone.

Clicca qui per tutte le ultime notizie sull’epidemia di covid-19 in Italia e nel mondo.

Coronavirus in Veneto: Regione a Rischio, terza per casi rilevati ma seconda per tamponi effettuati

Tra le Regioni più a rischio c’è sicuramente il Veneto. Dopo la Lombardia e l’Emilia-Romagna, è la Regione con il maggior numero di contagi accertati. In totale, tra casi attivi e risolti, si arriva alle 5.948 unità. Va comunque detto che la Regione governata da Zaia è la seconda per numero di tamponi effettuati (66.178) e che, in proporzione, la percentuale di positività al test è molto minore che in altre zone d’Italia. Nel conteggio ufficiale dei decessi il Veneto è in sesta posizione (216), dietro a Regioni che hanno certificato meno casi: si veda il caso delle Marche (231 decessi su 2.736 casi), della Liguria (231 su 2.116) e del Piemonte (374 su 5.515). Il dato sui decessi è effettivamente molto importante in quanto, tranne in caso di estrema saturazione del sistema sanitario (come nel caso drammatico di Bergamo) le situazioni critiche non possono rimanere fuori dal conteggio.

Tamponi a tappeto: la politica di Zaia per combattere il coronavirus in Veneto

Una delle tattiche di contenimento adottate da Zaia e che sembra dare i suoi frutti (si veda il caso di Vo’ Euganeo, uno dei primi focolai d’Italia) è la mappatura di tutti i positivi, asintomatici e non. La politica dei tamponi a tappeto è stata chiesta anche dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Zaia ha affermato che “Siamo partiti da un presupposto, in autonomia e contro le linee guida: l’asintomatico è un contagiatore. La vicenda di Vo’ Euganeo è stata illuminante”.

Il controllo a tappeto è stato adottato dalla maggioranza dei paesi asiatici (Cina, Corea del Sud e Giappone). Questi, però, si dotano anche di un dispositivo tecnologico di controllo molto più ramificato ed esteso.

La diffusione del contagio, Provincia per provincia

Le province più colpite dal coronavirus in Veneto sono Padova, Verona e Treviso. Le tre province superano i 1.000 casi accertati. Venezia dovrebbe arrivarci tra qualche giorno. Il contagio sembra essere molto contenuto nella provincia di Rovigo, che fa registrare appena 82 casi tra attivi e risolti.

I dati sono aggiornato alle ore 17:00 del 24 marzo 2020.

PADOVA 1464

VENEZIA 837

ROVIGO 82

VICENZA 744

VERONA 1228

BELLUNO 273

TREVISO 1091

altro/in fase di verifica 229

CASI TOTALI: 5948

CASI ATTIVI: 5351

GUARITI: 381

DECESSI: 216

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]