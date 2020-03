Disney Plus gratis per una settimana a causa dell’emergenza Coronavirus: ecco come avere questo vantaggio e fino a che data.

Disney Plus gratis per una settimana: come averlo e fino a quando

Disney Plus è un servizio di streaming video attivo da martedì 24 marzo 2020 nel nostro Paese. Si tratta di una piattaforma streaming che può essere paragonabile a servizi quotati (soprattutto in questi ultimi giorni) come Netflix o Amazon Prime Video. Tuttavia Disney Plus presenta un pacchetto di contenuti esclusivi Disney, da Star Wars ai Marvel, passando per i classici film d’animazione Disney e National Geographic.

Disney Plus gratis per 7 giorni: le modalità di abbonamento

Disney Plus è gratuito per 7 giorni, dopodiché bisognerà scegliere tra due modalità e opzioni di abbonamento, che sono:

Mensile : 6,99 euro;

: 6,99 euro; Annuale: 69,99 euro.

Sia che si scelga l’opzione di abbonamento mensile, sia che si scelga quella annuale, il servizio sarà comunque gratuito per 7 giorni. Bisognerà pertanto recarsi sul portale disneyplus.com, registrarsi con il proprio indirizzo e-mail, scegliere una password sicura (più lunga di 8 caratteri, almeno una maiuscola, un simbolo e un numero) e accettare le condizioni di abbonamento. Si dovrà scegliere anche l’opzione di pagamento per l’abbonamento (mensile o annuale). Una volta trascorsi i 7 giorni gratuiti, gli utenti avranno facoltà di disdire l’abbonamento per impedire l’addebito sul metodo di pagamento.

Fino a 7 profili differenti

È possibile creare un solo account con 7 profili differenti, personalizzabili in base alle fasce di età, in modo tale che nella lista dei suggerimenti siano presenti contenuti adatti al tipo di utenza. Attenzione, però, perché nonostante i 7 profili, solo 4 possono vedere i contenuti di Disney Plus in simultanea (in HD). Il servizio è visualizzabile su Smart TV, smartphone, tablet, PC e console per videogiochi. Sugli store di iOS e Android è possibile scaricare la relativa applicazione.

