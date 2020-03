Condividi su

Babylon Berlin 3: trama, cast e anticipazioni serie tv Sky

L’attesa è quasi finita, pochi giorni ci separano dall’esordio di Babylon Berlin 3. La nuova stagione della serie tv, ideata da Henk Handloegten, Tom Tykwer e Achim von Borries, prenderà il via mercoledì 1° aprile 2020 su Sky Atlantic mentre in Germania è stata già trasmessa a gennaio e febbraio di quest’anno.

Continua quindi il percorso narrativo della fortunata fiction tedesca che potrà contare su sei appassionanti puntate che sembrano avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Babylon Berlin 3!

Babylon Berlin 3: trama e anticipazioni serie tv Sky

Dobbiamo restare a casa, questa è l’estrema sintesi del decreto emanato dal Governo per il contenimento e contrasto del Coronavirus. È necessario quindi limitare al minimo indispensabile gli spostamenti, permessi solo in caso di emergenze o per l’acquisto di beni di prima necessità, e proprio in questa situazione così particolare film, serie tv e pellicole possono aiutare i cittadini a distrarsi e trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano. L’arrivo di Babylon Berlin 3 il 1° Aprile 2020 su Sky Atlantic è quindi quanto mai propizio e sicuramente in tanti coglieranno l’occasione per godersi in tranquillità il nuovo capitolo.

Il telefilm è ambientato nei primi anni trenta del Novecento, poco prima del Crollo delle Borse e durante l’avvento del cinema sonoro, e segue le vicende dell’ispettore Gereon Rath alle prese con un nuovo misterioso caso di cronaca nera che coinvolge proprio una star del grande schermo. Viene infatti ritrovato il corpo senza vita dell’artista Betty Winter e per scoprire il colpevole il funzionario di polizia, assieme al collega Bruno Wolter e l’assistente Charlotte Ritter, si inoltrerà nel conturbante mondo dello spettacolo.

Il cast della serie tv

In Babylon Berlin 3 Volker Bruch interpreta Gereon Rath mentre Liv Lisa Fries è Charlotte Ritter. Leonie Benesch veste i panni di Greta Overbech, Christian Friedel quelli di Reinhold Gräf e Severija Janušauskaitė è Swetlana Sorokina. Lars Eidinger recita la parte di Alfred Nyssen, Ivan Shvedoff quella di Alexej Kardakow e Mišel Matičević è l’Armeno. Inoltre Jens Harzer ricopre il ruolo di Anno Schmidt/Rath, Fritzi Haberlandt quello di Elisabeth Behnke e Karl Markovics è Samuel Katelbach.

Hanno partecipato alla serie tv Jeanette Hain nelle vesti di Irmgard Benda, Ernst Stötzner in quelle di Seegers e Joachim Paul Assböck è Beck. Benno Fürmann è Wendt, Thomas Thieme interpreta Karl Zörgiebel e Jördis Triebel è Völcker. Fanno parte del cast di Babylon Berlin 3 anche Denis Burgaslijew nella parte di Trochin, Dmitri Alexandrov in quella di Grigori Selensij e Walera Kanischtscheff è Michail Fallin.

