Pensioni ultime notizie: precisazioni Tridico, Uil “ha fatto bene”

Pensioni ultime notizie: continuano a circolare fake news in questi tempi difficili, tra cui il mancato pagamento delle pensioni e degli stipendi. Sul tema è intervenuto anche il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, che ha rassicurato tutti, intervenendo su una sua precedente dichiarazione: l’Istituto continuerà a pagare le pensioni a tutti i pensionati italiani, visto che non c’è alcun problema di liquidità.

Pensioni ultime notizie: Tridico rassicura i pensionati sul pagamento

La precisazione è stata doverosa dopo una dichiarazione dello stesso Tridico che era stata mal interpretata. Il presidente dell’Inps aveva infatti detto che i soldi per pagare le pensioni ci sono “fino al momento in cui è stato sospeso il pagamento dei contributi. Fino a maggio non c’è problema di liquidità”. Un’affermazione che non ci voleva in un momento di emergenza come questo, considerando anche i disagi nella riscossione degli assegni, evento scaglionato in più giorni e ripartito per ordine alfabetico per evitare eventuali assembramenti presso gli uffici postali. “L’Istituto ha tutta la liquidità necessaria per far fronte a tutti i bonus e le indennità previste dal decreto Cura Italia e questo non pregiudica il pagamento delle pensioni”, ha affermato Tridico. Quest’ultimo, lo ricordiamo, ha fatto riferimento al DL dello scorso 2 marzo nel quale si definiva che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sarebbero stati effettuati a partire dal 1° maggio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Pensioni ultime notizie: Barbagallo (Uil) plaude alla precisazione

Ad accogliere positivamente la precisazione di Tridico è stato Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil. “Ha fatto bene a precisare che non ci sono problemi di liquidità per il pagamento delle pensioni, visto che le sue precedenti dichiarazioni non erano per niente tranquillizzanti”, ha affermato Barbagallo. Per il sindacalista, in questo momento di emergenza, è fondamentale saper misurare le parole, in particolar modo quando queste sono rivolte a soggetti come gli anziani che “hanno bisogno di certezze e non di ulteriori ansie”. Inoltre è necessario “mettere in campo strumenti di protezione dalle truffe e dalle fake news, che creano danno proprio ai soggetti più deboli”. Meglio dunque puntare sulla “chiarezza e la tranquillità delle informazioni”.

