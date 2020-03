Il nuovo modello autocertificazione per Coronavirus da scaricare in pdf è disponibile sul ministero dell’Interno. Ecco cosa contiene di nuovo.

Nuovo modello autocertificazione per Coronavirus da scaricare in pdf

Nuovo modello autocertificazione per Coronavirus da scaricare in pdf disponibile sul sito del Ministero dell’Interno: si tratta di un nuovo modello, diverso rispetto agli altri perché contiene alcune precisazioni aggiuntive rispetto agli altri moduli, che quindi non andranno più utilizzati. Come spiegato dal capo della Polizia Franco Gabrielli, infatti, si è reso necessario redigere un nuovo modulo in seguito al Decreto n. 19/2020 licenziato dal governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma anche a causa dei dubbi e delle incertezze che sono emerse nei giorni scorsi.

Nuovo modello autocertificazione Coronavirus: le novità

Le novità presenti sul nuovo modello di autocertificazione, che va obbligatoriamente portato con sé quando si esce (per motivi di stretta necessità), vanno a restringere e a specificare ulteriormente alcuni aspetti importanti relativi alle uscite. Ad esempio, oltre all’autodichiarazione di non essere sottoposti alla misura della quarantena e di non essere risultati positivi al Covid-19, nell’autocertificazione compare anche la dicitura “fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie”.

I cittadini che compilano l’autocertificazione dovranno poi dichiarare di essere consapevoli delle “ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione”, di partenza e di arrivo, nonché che “lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti”. Ciò alla luce del maggiore potere conferito dal governo alle singole regioni per stringere ulteriormente le misure e le disposizioni a seconda della situazione di emergenza e necessità sul territorio.

All’opzione “situazione di necessità” si aggiunge anche la seguente dicitura: “per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”.

Aumentati gli esempi da inserire al fianco della motivazione autodichiarata: “lavoro presso…, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc…)”.

Nuovo modello autocertificazione Coronavirus: il link per scaricare il pdf

Per scaricare il nuovo modulo autocertificazione per Coronavirus in pdf, vi invitiamo a cliccare su questa pagina, che vi porterà direttamente all’indirizzo dove troverete il documento. Una volta scaricato sul vostro PC, potrete trovarlo nella cartella dei Downloads.

