iOS 14 per iphone e ipad: anticipazioni tecniche, come sarà e grafica

L’appuntamento per la presentazione in anteprima del nuovo sistema operativo di Apple iOS 14, dovrebbe essere per il mese di giugno, nel corso della prossima WorldWide Developer Conference. Come ormai da tradizione, nel corso della conferenza annuale, in cui vengono mostrati agli sviluppatori nuovi prodotti e nuove tecnologie, Apple dovrebbe svelare la nuova release di iOS per iPhone e iPad. Sono però poche le novità sulla data, tenuto conto dell’emergenza globale causata dal Coronavirus. Nonostante manchino ancora diversi mesi, continuano a susseguirsi indiscrezioni su quali caratteristiche avrà. Il nuovo so di Apple per iPhone e iPad dovrebbe essere rilasciato al pubblico in versione definitiva entro l’autunno.

Novità tecniche e grafiche di iOS 14

Dalle indiscrezioni che filtrano possiamo provare già a delineare quelle che potrebbero essere le principali novità tecniche e grafiche:

Nuova schermata Home su iPhone: per quanto riguarda lo stile grafico di iOS 14, ad affiancare la tradizionale visualizzazione delle icone sulla home screen potrebbe esserci una nuova pagina con le applicazioni elencate in ordine alfabetico o secondo altri filtri. Dovrebbe così essere disponibile una nuova schermata che mostra l’elenco di tutte le applicazioni installate, un’unica grande lista nella quale l’utente può scorrere velocemente senza dover ricordare dove è posizionata l’icona dell’app ricercata.

Nuova app Fitness: tra le novità di iOS 14 potrebbe esserci un’app con video guida sugli allenamenti. Il nome in codice dovrebbe essere Seymour, ma al rilascio potrebbe essere più comunemente denominata Fit oppure Fitness. La troveremmo su iPhone, Apple Watch ed Apple TV, un grande passo per gli allenamenti casalinghi.

iMessage con menzioni, cancellazione messaggi inviati e altre novità: all’interno di iOS 14 noteremo un grande rinnovamento riguardante l’app di messaggistica denominata iMessage, o più comunemente Messaggi. Potrebbero essere inseriti i tag, in modo simile a WhatsApp, Telegram e altre app di messaggistica, che permetterebbero a tutti gli utenti di menzionare altri utenti all’interno delle chat, soprattutto in quelle di gruppo. Ancora, potrebbe essere interessante trovare sul proprio iPhone la funzionalità che permette di cancellare un messaggio dopo averlo inviato. Non si sa, però, se ci sarà un limite temporale entro cui poterlo eliminare.

Multitasking iOS 14: tra le novità a livello visivo, iOS 14 dovrebbe ospitare un nuovo multitasking con un layout vicino a quello già presente su iPad. Alla chiusura di un’applicazione è possibile ci sia la possibilità di fare uno slide verso il basso per bloccarla nel menù multitastking. La finalità di questo potrebbe essere far si che una determinata app venga chiusa per sbaglio.

Supporto mouse e trackpad: una novità di iOS 14 è anche un supporto più esteso al mouse e al trackpad, ma si tratta di features più improntate per un miglior utilizzo su iPadOS 14.

Compatibilità del nuovo sistema operativo

iOS 14 dovrebbe essere compatibile con tutti gli i dispositivi già compatibili con iOS 13, compresi iPhone SE e iPhone 6s. Parliamo quindi di iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro max, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE iPod touch (7a generazione).

