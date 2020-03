Condividi su

Sondaggi elettorali Euromedia: governo Draghi piace al 22,2% degli italiani

Il governo ha messo sul piatto 25 miliardi di euro con il primo decreto “Cura Italia” per sostenere imprese e lavoratori colpiti dall’emergenza coronavirus. Nell’informativa alla Camera tenutasi due giorni fa, il premier Conte ha promesso altri 25 miliardi da inserire nel prossimo decreto. Basteranno? Secondo i sondaggi elettorali Euromedia per Porta a Porta andati in onda il 26 marzo, gli italiani si mostrano divisi tra chi giudica positivamente le misure preparate dal governo (47,9%) e chi no (47%). Molto critiche le opposizioni che considerano ancora troppo poche le risorse destinate ad aziende e famiglie.

Intanto, in questo momento di crisi sanitaria e, ormai, economica torna ad affacciarsi l’ipotesi di un governo di unità nazionale. A parlarne sul Corriere della Sera è stato Francesco Verderami che ha evocato lo scenario di un governo di “ricostruzione” con tutti dentro. Un’idea del genere viene accarezzata dal 22,2% degli italiani. La maggioranza però, preferisce altre vie: il 41,4% non vorrebbe cambi in corsa, “meglio continuare con questo governo fino al termine della legislatura” affermano. Il 23,4%, invece, è per tornare al voto subito ed eleggere un nuovo esecutivo.

I sondaggi elettorali Euromedia hanno registrato anche le intenzioni di voto. Rispetto ad inizio marzo, il Pd guadagna mezzo punto portandosi al 21,5%. Leggera flessione sia per il Movimento 5 Stelle (14,5%) che per Italia Viva (3,5%). LeU perde lo 0,2 e scende al 2,1%. In totale, l’area governativa raccoglie il 41,6% dei consensi.

Nel centrodestra, prosegue il calo della Lega che passa dal 28,5% al 27,8%. Fratelli d’Italia ruba spazio al Carroccio crescendo dello 0,6 al 13,5%. Piccolo passo in avanti anche per Forza Italia adesso al 6,7%. Tutte le forze dell’area, compresa Cambiamo di Toti, ottengono insieme il 48,3% dei voti.

Quasi tutti in negativo i piccoli partiti. Azione e +Europa scendono rispettivamente al 2,3% e all’1,8%. I Verdi rimangono stabili all’1,3%.

Sondaggi elettorali Euromedia: nota metodologica

