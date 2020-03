Condividi su

Coronavirus news Piemonte: contagi, morti e previsione picco al 26/3

Coronavirus news Piemonte: la situazione aggiornata a ieri, giovedì 26 marzo 2020, dei contagi, dei decessi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei tamponi effettuati sul territorio regionale.

Coronavirus news Piemonte: numero dei contagi

Al 26 marzo 2020, le persone trovate positive al Sars Cov 2 sul territorio piemontese sono in totale 6.708. Queste sono così distribuite: 3.149 nella provincia di Torino, 1.042 in quella di Alessandria, 585 in quella di Novara, rispettivamente 502, 341, 296 e in quelle in quella di Cuneo, di Biella e di Asti, 341 contagi anche nella provincia Vercelli, sono 279 in quella di Verbano-Cusio-Ossola. Da registrare anche 63 residenti fuori regione risultati positivi ai test e in carico al sistema sanitario piemontese e, infine, 110 casi che sono attualmente in fase di assegnazione territoriale.

Terapia intensiva e tamponi

A ieri, le persone per cui si era reso necessario il ricovero in terapia intensiva erano 415. “Stiamo arrivando al livello di saturazione della terapia intensiva, nonostante la Regione Piemonte abbia raddoppiato i posti letto. Se questa curva non si abbassa rischiamo davvero di non farcela, di qui il mio appello accorato a Roma di inviare ventilatori in base alle effettive urgenze e agli effettivi bisogno” ha dichiarato in queste ore il Governatore Alberto Cirio. I tamponi diagnostici eseguiti, avvertivano le autorità sanitarie, sono state in tutto 18.486 (11.329 coloro che sono risultati negativi al test). Al 26 marzo risultavano 32 pazienti guariti.

Le cifre dei decessi

Detto ciò, sono 46 le persone trovate positive al coronavirus morte il 26 marzo secondo quanto riferisce l’unità di crisi regionale, il bilancio dei decessi dall’inizio dell’emergenza arriva a quota 545 dall’inizio dell’emergenza. La maggior parte è avvenuta in provincia di Torino (170), segue quella di Alessandria (131), poi Novara (67), Biella (56), Cuneo (34), Verbano-Cusio-Ossola (33), Vercelli (35) e Asti (19). 10 deceduti erano residenti fuori dal Piemonte.

