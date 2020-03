Condividi su

Carnival Row 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Amazon Prime Video ha dato il via al rinnovo di una serie tv di genere fantasy molto apprezzata dal pubblico: stiamo parlando di Carnival Row. L’annuncio del rinnovo è in realtà arrivato prima ancora che la stagione 1 debuttasse sulla piattaforma; Amazon decide di scommettere anzitempo su questo show, senza preoccuparsi troppo del numero delle visioni. Fortunatamente la serie si sta rivelando un ottimo successo e sono già in molti a chiedersi quando la seconda stagione di Carnival Row arriverà su Amazon Prime. Al momento non c’è l’annuncio di una data ufficiale, ma con ogni probabilità potremo godere dei nuovi episodi inediti entro quest’anno; in ogni caso, sulla piattaforma esordirà da prima in lingua originale e solo in un secondo momento potremo scoprirla doppiata in italiano.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast dello show.

Carnival Row: la trama

Come su scritto, la trama della serie tv si sviluppa all’interno di un mondo fantasy; in particolare alcune creature mitologiche sono costrette a fuggire dalla loro terra di origine per insidiarsi insieme agli esseri umani. Quest’ultimi non vedono di buon occhio i nuovi arrivati e dunque cercano di limitare la loro libertà; il detective Rycfrot Philostrate e la fata Vignette Stonemoss collaboreranno per favorire la pace tra le due razze. Vignette, tuttavia, custodisce un pericolo segreto che rischia di creare scompiglio nel mondo degli umani. L’episodio finale della prima stagione termina con Philostrate che scopre importanti rivelazioni sulla propria vita; Haruspax viene invece uccisa dal Darkasher, come nella sua visione, ma grazie a una pozione rimane in bilico tra il mondo dei vivi e l’aldilà, in tempo per raccontare a Philo tutti i dettagli dell’accaduto. Il detective scopre così che Vignette è in pericolo e un gruppo cospira per tenere incarcerate le fate. Cosa accadrà nella prossima stagione? non ci resta che scoprirlo non appena i nuovi episodi verranno caricati su Amazon Prime.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Carnival Row e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Orlando Bloom veste i panni del detective Philostrate; Cara Delevigne nel ruolo di Vignette; David Gyasi è Agreus; Karla Crome interpreta Tourmaline; Tamzin Merchant veste i panni di Imogen Spurnrose; Simon McBurney nel ruolo di Runyan Millworthy; Arty Froushan è Jonah Breakspear; Caroline Ford interpreta Sophie Longerbane; Ariyon Bakare veste i panni di Darius; Andrew Gower nel ruolo di Ezra Spurnrose; Jamie Harris è il sergente Dombey.

