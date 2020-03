Condividi su

Ultime notizie Corona: contagiati stabili, la situazione in Lombardia

Ultime notizie Corona: continuiamo a seguire con molta attenzione la situazione della Regione Lombardia che come territorio sinora ha fatto registrare, con Emilia Romagna e Veneto, i numeri più alti in termini di contagiati e decessi.

Nella comunicazione odierna sono stati forniti i numeri aggiornati: il numero dei positivi da Covid-19 è pari a 42.161, 1154 casi in più rispetto a rispetto quando erano stati registrati 1592 casi in più. I decessi riguardano 458 persone che porta il totale a 6.818 vittime.

Ultime notizie Corona, presidente Lombardia Fontana: stiamo andando benino

Cauto ottimismo da parte del presidente della Regione Lombardia. Attilio Fontana ha commentato: “Stiamo andando benino, ma dobbiamo mantenere le misure rigorose”. Perché “stiamo mantenendo quella specie di linea che non più in salita e non è ancora in discesa, ma non stiamo andando avanti nella progressione, questo è l’aspetto positivo a cui noi guardiamo con grande interesse e speranza. Questo non toglie che non si debba abbassare la guardia”.

A proposito dell’ospedale presso la fiera di Milano, il presidente della Lombardia ha affermato: “credo che sia una questione di pochi giorni: abbiamo già recuperato un certo numero di medici e infermieri, adesso l’ospedale dovrà essere sottoposto alla sanificazione e noi crediamo che entro la fine della settimana potrà essere tutto completo per la visita del primo paziente”.

Lombardia, aiuti e sostegni

Ultime notizie Corona – Sul fronte dei sostegni alla regione Lombardia, il presidente Fontana ha spiegato di aver ottenuto, tramite il sottosegretario Rizzi, dal console della Repubblica Ceca “10mila tute per il personale sanitario, mentre il Banco Farmaceutico ha donato 1 milione e 300mila euro di farmaci che equivalgono a 60mila confezioni che verranno distribuiti agli ospedali lombardi, due ennesime dimostrazioni di solidarietà di fronte ai quali non possiamo che dire grazie”. Un’altra novità riguarda una “riunione importante della Regione Lombardia” per decidere di “mettere a disposizione 16 milioni di euro per i nuclei familiari con un reddito Isee pari o inferiore a 30.000 euro per il sostegno al pagamento del mutuo per l’acquisto della prima casa e per l’acquisto di materiale tecnologico”.

