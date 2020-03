Condividi su

Coronavirus Lombardia, ultime notizie: bollettino 27 marzo 2020, parla Fontana

La Lombardia è dall’inizio dell’emergenza sanitaria certamente la regione più colpita dal coronavirus. Per numero di contagi e decessi è stata la prima regione italiana a toccare con mano la gravità della situazione. Attilio Fontana, in qualità di presidente della Regione, ogni giorno aggiorna l’opinione pubblica sull’andamento della situazione facendo il punto sulle attività in essere (qui l’aggiornamento di giovedì 26 marzo 2020).

Coronavirus Lombardia, Fontana: riduzione del numero di positivi

Nella conferenza stampa odierna, di venerdì 27 marzo 2020, il primo aspetto che Fontana ha messo in evidenza è che “anche oggi c’è stato un processamento di maggiori tamponi rispetto ai giorni precedenti e si assiste a una riduzione del numero dei positivi. La cosa dimostra che bisogna fare la media di almeno 5 giorni per avere una visione, la visione ci conferma che quello di ieri è stato determinato da situazione assolutamente particolare”. Inoltre ha aggiunto il presidente della regione “sicuramente non sta crescendo la linea di contagi, ma penso stia per iniziare la discesa”.

Fontana: Ospedale fiera farà riferimento al Policlinico

Coronavirus Lombardia – In un passaggio del punto stampa Fontana ha fatto riferimento all’Ospedale di prossima apertura presso la Fiera di Milano. L’apertura è prevista la prossima settimana ed il presidente Fontana ha garantito che “non subirà alcun tipo di rallentamento circa l’inaugurazione. La previsione è che all’inizio della prossima settimana ci sia l’inaugurazione stessa”. Sempre sullo stesso argomento ha aggiunto che oggi la giunta regionale si è riunita per l’approvazione del “provvedimento con cui l’ospedale in fiera a Milano viene accorpato al Policlinico. Diventa insomma una orta di reparto del Policlinico” a cui viene “assegnata la proprietà dei moduli, la ricerca e l’assunzione del personale, la realizzazione degli impianti e la gestione complessiva”.

Fontana: tamponi anche ai monosintomatici

Un altro tema toccato è stato quello dei tamponi che Fontana ha detto viene fatto anche ai monosintomatici. “Noi rispettiamo quelle che sono le regole che ci sono state dettate dall’Iss che con una delibera del proprio comitato tecnico scientifico del 27 febbraio ci aveva detto che i tamponi si dovevano fare esclusivamente ai sintomatici, in un primo momento dovevano essere anche plurisintomatici, dovevano avere quindi due sui tre classici sintomi, adesso basta essere mono-sintomatico, anche chi ha un solo sintomo, o febbre o raffreddore o tosse, può essere essere sottoposta a tampone”.

Coronavirus Lombardia – Infine Fontana ha fatto sapere di aver avuto “un brevissimo colloquio sia con Cajazzo che con Bertolaso, entrambi sono in fase di miglioramento, stabili nel miglioramento. Erano entrambi su di morale, le loro condizioni sono assolutamente sotto controllo e, ripeto, in miglioramento”.

Con l’aggiornamento giornaliero della Protezione Civile delle ore sarà possibile conoscere i numeri relativi al coronavirus a livello nazionale e nelle singole regioni.

