Condividi su

Risultati tampone Coronavirus: quanto tempo occorre e come si fa

Risultati tampone Coronavirus – Continua l’emergenza sanitaria in Italia e nel mondo dovuta ai contagi da COVID-19. Sono moltissime le discussioni che si stanno sviluppando intorno all’emergenza. Una di queste è legata ai numeri di tamponi effettuati sui possibili contagiati. Ed è solo uno degli aspetti collegabili ai numeri di contagiati che ogni Paese conteggia ed aggiorna quotidianamente. Esistono i casi sommersi e gli asintomatici ed io casi accertati.

Risultati tampone Coronavirus, chi decide se effettuare il test

Prima di capire come si effettua il tampone vediamo alcune informazioni rese disponibili dal Ministero della Salute. Il primo aspetto riguarda gli asintomatici. Secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità, sulla base delle evidenze scientifiche finora disponibili, non è raccomandata l’esecuzione del tampone ai casi asintomatici.

Per quanto riguarda la certezza del contagio la stessa è possibile solo tramite i canali ufficiali. Ed è sempre il Ministero a chiarire che la diagnosi deve essere eseguita nei laboratori di riferimento Regionale, su campioni clinici respiratori secondo i protocolli di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’OMS. In caso di positività al nuovo coronavirus, la diagnosi deve essere confermata dal laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.

E per proseguire la risposta ad una delle domande che in tanti si pongono. Quando è necessario effettuare il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2? L’indicazione ad eseguire il tampone è posta dal medico in soggetti sintomatici per infezione respiratoria acuta. Il medico valuta anche altri elementi. Per esempio la possibilità che il soggetto abbia avuto rapporti con soggetti contagiati da COVID-19 oppure è stato in ambienti in cui ha potuto sostare una persona contagiata (esempi: aule scolastiche, reparti ospedalieri ecc.).

Come funziona

Risultati tampone Coronavirus – In conclusione vediamo come funziona il tampone di cui si fa un gran parlare da settimane. Il test si effettua con piccolo bastoncino, simile a un lungo cotton fioc. Il medico lo introduce manualmente nella faringe e preleva un campione di muco e saliva presenti naturalmente nella gola. Lo stesso bastoncino viene avvolto in uno speciale gel per la conservazione e inviato ai laboratori per l’analisi, in modo da cercare eventuali tracce di virus o infezioni. Le analisi si sviluppano nel giro di 4/6 ore. A questa durata si aggiunge il tempo tecnico per trasportare materiale e referti. In tal senso può dunque anche incidere la distanza dal laboratorio di riferimento. Il costo è completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dunque è gratuito per tutti i cittadini.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]