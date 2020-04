Condividi su

Pensioni ultime notizie: Quota 100 un disastro, parla Rosato

Pensioni ultime notizie: Quota 100 ancora al centro degli attacchi di Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi non ha mai nascosto di voler abolire la misura di pensione anticipata transitoria in scadenza il 31 dicembre 2021, considerata sempre un enorme danno per l’economia. L’ultimo affondo proviene dal coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, che ad Affaritaliani.it ha nuovamente definito Quota 100 un completo disastro.

Pensioni ultime notizie: Italia Viva contro Quota 100 e reddito di esistenza

Italia Viva sembra molto preoccupata del futuro del Paese: gli scenari socio-economici, effettivamente, non lasciano molto spazio alla positività, sebbene dal governo si cerca di fornire una speranza – anche sotto forma di aiuti economici – alle persone più bisognose, ai liberi professionisti e alle imprese. Dalle recenti parole di Matteo Renzi, che proponeva di aprire certe aziende prima di Pasqua, alle preoccupazioni di Ettore Rosato, coordinatore nazionale IV, che al sito sopraccitato non ha risparmiato critiche nei riguardi delle proposte del Movimento 5 Stelle, e in particolare di Quota 100 e del “reddito di esistenza” recentemente proposto da Beppe Grillo.

Pensioni ultime notizie: le dichiarazioni di Ettore Rosato sul (nuovo) debito pubblico

L’emergenza Coronavirus al momento è sanitaria, ma sta aprendo le porte a un’emergenza economica che rischia di essere molto importante. Per Rosato “un Paese nell’emergenza deve scegliere le sue priorità”. Per ripartire bisognerà “chiedere in prestito agli investitori internazionali decine e decine di miliardi per l’emergenza”. Infatti, i 25 miliardi di euro già spesi (decreto Cura Italia) e quelli che saranno impiegati nel prossimo decreto di aprile, che potrebbero essere molti di più, “se li useremo per gli investimenti e rilanciare l’Italia li avremo a un tasso ragionevole”. Il discorso è diverso “se li chiederemo per confermare Quota 100 o il reddito di esistenza proposto dal leader del Movimento Cinque Stelle”, perché in questa eventualità sarebbe “un disastro”.

