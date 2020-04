Luce e gas: l’Arera, l’authority per l’energia, “taglia” il costo delle bollette per il prossimo trimestre. È uno degli effetti dell’emergenza sanitaria

Quanto costano luce e gas ad aprile 2020: importo bollette e prezzi

Luce e gas: l’Arera, l’authority per l’energia, “taglia” il costo delle bollette per il prossimo trimestre. È uno degli effetti dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dei contagi da nuovo coronavirus: una famiglia tipo arriverà a risparmiare oltre 180 euro in un anno.

Luce e gas: nuovi “prezzi” per i clienti in regime di tutela

Tra gli effetti – in qualche modo “positivi” – dell’emergenza coronavirus la riduzione delle bollette di luce e gas per i clienti nel regime di tutela. A partire da oggi, primo aprile 2020, il costo dell’elettricità per una famiglia tipo scenderà del 18,3%, quello del metano del 13,5%. A darne comunicazione l’Arera, l’authority che vigila sul mercato dell’energia, che ha giustificato l’aggiornamento sulla base delle quotazioni in calo delle materie prime, ossia elettricità e gas, in previsione di una forte contrazione dei consumi attesa per i prossimi mesi a causa, in particolare, dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19.

Quanto risparmierà una famiglia tipo?

Dunque, secondo le previsioni, tra il primo luglio 2019 e il 30 giugno 2020, una famiglia tipo – al lordo delle tasse – spenderà per l’elettricità circa 520 euro, dato in flessione di quasi l’8% rispetto allo stesso periodo tra il 2018 e il 2019 (45 euro in meno). Invece, per il gas le stime parlano, nello stesso intervallo di tempo, di una spesa pari a poco meno di 1.020 euro, -12% in confronto all’anno precedente, o meglio tra il primo di luglio 2018 e il 30 giungo 2019, un risparmio che tradotto in cifre si aggira intorno ai 140 euro. In sostanza, una famiglia tipo risparmierà 184 euro su base annua per quanto riguarda luce e gas.

