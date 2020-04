Condividi su

Quando riprende la Serie A di calcio in Italia: opzioni e possibili date

Quando riprende il campionato di Serie A? C’è voglia di tornare alla normalità, anche se la normalità di domani potrebbe non essere uguale a quella a cui siamo abituati. Nella nuova normalità ci sarà spazio anche per il campionato di calcio di serie A? Con un torneo in sospeso, c’è ancora la voglia (almeno da parte di alcuni club) di proseguire quanto interrotto. Ma su questo le società sono divise: meglio riprendere o sospendere il campionato?

Quando riprende la Serie A? Assemblea di Lega il 3 aprile

È attesa per il prossimo venerdì 3 aprile 2020 l’assemblea della Lega di Serie A (in videoconferenza, ovviamente). La prima convocazione si terrà alle ore 10, mentre la seconda convocazione è prevista per le ore 15. Tra le tematiche che si discuteranno durante l’assemblea spiccano gli stipendi dei calciatori, con possibile taglio degli ingaggi (sulla linea di quanto già fatto dalla Juventus) e soprattutto sull’aggiornamento degli scenari relativi al calendario del campionato di Serie A 2019/2020.

Quando riprende la Serie A? Gli scenari

Secondo diverse testate sportive specializzate nelle news sulla squadra locale (Inter, Napoli, Fiorentina, etc.) che riportano quanto scritto sul Corriere dello Sport, la Serie A sarebbe divisa in due schieramenti (in verità ce ne sarebbe anche un terzo, neutrale), su chi vorrebbe proseguire il campionato, e su chi invece vorrebbe interromperlo. Tra interessi di club, voglia di riprendere il campionato regolarmente e scelte prioritarie (sulla salute dei tesserati, ma anche dei tifosi) è ancora molto difficile a oggi capire le date di quando si tornerà sui campi di calcio. Lo scenario di una Serie A a 22 squadre prevedrebbe il ritorno in campo a settembre, mentre se si dovesse riprendere a breve (ipotesi al momento piuttosto lontana dalla realtà) si giocherebbe in un’estate che già i portali specializzati nel meteo prevedono torrida.

Club pro e contro il proseguimento della stagione

Stando a quanto riportato dalle testate sopraccitate, comunque, i club a favore del proseguimento del Campionato di Serie A (sulla data ovviamente non ci può essere ancora accordo) sarebbero Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Lazio, Lecce, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo e Verona. I club contrari corrisponderebbero a Bologna, Brescia, Genoa, Inter, Milan, Sampdoria, Spal e Torino. Neutrali due società bianconere: Juventus e Udinese.

