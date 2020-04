Condividi su

L’uomo che cammina: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Quando uscirà in Italia L’uomo che cammina? Questa la domanda che si pongono i fan del manga in trepida attesa della serie tv. Quest’ultima, trasmessa sugli schermi nipponici da domenica 5 aprile 2020, rappresenta la trasposizione il live-action del manga scritto e disegnato da Jirō Taniguchi, fumettista giapponese noto al grande pubblico per aver firmato opere come Il libro del vento, La ragazza scomparsa, Sky Hawk, Un cielo radioso e Furari. Sulle orme del vento.

L’emozionante lungometraggio, il cui titolo originale è Aruku hito, sembra avere le carte in regola per conquistare il pubblico con le sue riflessioni filosofiche ed esistenziali sulle piccole gioie quotidiane e la bellezza della natura. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su L’uomo che cammina!

E proprio il momento giusto per gustarsi opere come L’uomo che cammina. In un periodo così difficile per il nostro Paese e l’intero mondo, colpito dal Coronavirus, il manga di Jirō Taniguchi offre interessanti spunti di riflessione sul senso della vita e la bellezza che ci circonda. In osservanza al decreto emanato dal Governo, per il contrasto e contenimento del Covid-19, dobbiamo limitare al minimo indispensabile gli spostamenti e di conseguenza trascorrere la maggior parte del tempo a casa. Non è certamente facile cambiare le proprie abitudini e talvolta la tristezza sembra prendere il sopravvento. Tuttavia anche tra le quattro mura è possibile svolgere attività interessanti, rallentare il ritmo concitato delle giornate e pensare a ciò che veramente conta.

L’uomo che cammina è apprezzato proprio per i suoi contenuti profondi e la capacità di stimolare il miglioramento interiore. Proprio per questo la notizia della sua trasposizione in live-action è stata accolta con gioia dagli appassionati del manga dai toni filosofici. Come già detto in apertura di articolo, la prima delle dieci puntate verrà trasmessa in Giappone dal 5 aprile 2020 sul canale televisivo NHK BS4K e ogni prima domenica del mese verrà rilasciata un nuovo episodio. Al momento non sappiamo se e quando la serie tv approderà in Italia ed è oscuro anche il cast. Per quanto riguarda la sinossi, la fiction segue le vicende di un uomo che, trasferitosi in una piccola casa di periferia assieme alla moglie, passeggia per le stradine del posto riscoprendo il piacere di stare a contatto con la natura e vivendo le piccole gioie quotidiane.

