Xiaomi Mi Note 10 Lite: prezzo, uscita e scheda tecnica

Il produttore cinese Xiaomi sembra intenzionato a portare sul mercato un nuovo smartphone di fascia media, ossia il Mi Note 10 Lite, che altro non sarebbe che l’alternativa meno prestazionale dello Xiaomi Note Mi 10. Essendo una versione Lite, anche il prezzo sarà inferiore, mentre per quanto riguarda le dimensioni dovrebbero essere similari. Per l’uscita del prodotto probabilmente bisognerà attendere almeno fino a maggio 2020 o forse più in là, tenendo conto anche di tutte le variabili in gioco in questo momento a livello globale, causate della nota epidemia legata al coronavirus.

La scheda tecnica del prodotto

Il dispositivo sembrerebbe presentare caratteristiche simili alle versione non lite. Dovrebbe essere dotato del medesimo processore del fratello maggiore, ovvero uno Snapdragon 730G. Stesso discorso vale anche per la batteria, che dovrebbe avere una portata di 5.260 mAh. La principale differenza evidente rispetto ai top di gamma risiede nella sezione fotografica, se il Mi 10 Note si caratterizza in primis per un sensore principale da 108 megapixel, questa variante ne monterà uno da 64 MP. I restanti quattro sensori – confermata quindi la penta-cam, riceveranno anch’essi una minore dotazione. Come il Mi 10 Note, non supporterà le reti 5G. Per quanto afferisce alle dimensioni e al display, come accennato in precedenza, non ci dovrebbero essere variazioni significative, dato che più o meno avrà l’ampiezza di 6,47 pollici. Non è ancora noto invece se sarà LCD o AMOLED.

Il prezzo di Xiaomi Mi 10 Lite

Sarà interessante vedere il prezzo di listino che l’azienda cinese darà a questo smartphone, dato che, tolto il comparto fotografico meno potente, non differisce in quasi nulla rispetto al Mi 10 Note. Considerato però che si tratta di una versione Lite, in segno di una maggiore economicità che dovrebbe essergli attribuita, è ipotizzabile che venga collocato in una fascia di prezzo che va dai 300 a massimo 400 euro.

