Matteo Salvini contro l’UE: “mai, mai pronunciare la parola Mes”

In una diretta Facebook, il leader dell’opposizione ha risposto in un’oretta alle domande dei suoi follower. Il segretario del carroccio esordisce attaccando Orlando e la sua proposta di centralizzare la Sanità pubblica dopo la fine della crisi. “Se si dovessero aspettare in tutta Italia le mascherine, i ventilatori, l’ossigeno, i camici, le tute e gli occhiali dal governo centrale, campa cavallo…” Matteo Salvini svicera alcuni numeri che mostrerebbero la gran capacità della Regione Lombardia – guidata dal leghista Fontana – di far fronte all’emergenza con il recupero di milioni di mascherine e DPI.

Matteo Salvini attacca la gestione di governo e INPS

Matteo Salvini ha criticato largamente la gestione da parte del governo e dell’INPS delle richieste da parte dei lavoratori autonomi.

“Sito Inps in tilt? Ci sono milioni di lavoratori nell’incertezza, segnalarlo non significa alimentare le tensioni ma cercare di aiutare a risolverlo.

Era prevedibile che migliaia di italiani oggi andassero sul portale perché molti non hanno un euro di stipendio.

Immaginavamo che la seconda potenza economica d’Europa dovesse essere pronta per fronteggiare questa emergenza, evidentemente così non è stato.”

L’apertura del leader della Lega a una consulta populare su euro e Unione Europea

Il leader dell’opposizione rimarca con vigore la sua più ferrea opposizione al Meccanismo di Stabilità Economica, conosciuta con l’acronimo di mes. Per Salvini non bisogna “mai, mai pronunciare la parola Mes, perché poi le condizioni possono cambiare in corso d’opera e quindi sarebbe ipotecare il futuro, il lavoro, i risparmi e la speranza degli italiani e dei nostri figli”. Salvini rilancia anche la possibilità di un referendum per decidere che rapporti ci saranno tra Italia e UE una volta terminata questa emergenza. Per l’ex inquilino del Viminale, considerata la gestione operata dall’Unione, una consultazione popolare per decidere il futuro del Paese, il suo posizionamento in Europa e nel mondo, sarebbe assolutamente comprensibile.

