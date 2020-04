Condividi su

Coronavirus circolato per anni negli umani? L’ipotesi

Una nuova ipotesi sull’origine del nuovo coronavirus: il Sars Cov 2, in realtà, potrebbe essere circolato tra gli esseri umani per anni prima di mutare nella forma che ha causato la pandemia degli ultimi mesi.

Coronavirus: origine non ancora nota

Gli scienziati stanno studiando a fondo il Sars Cov 2, tuttavia, non tutte le caratteristiche del nuovo coronavirus sono già note così come molto bisogna ancora scoprire a proposito delle sue modalità di trasmissione, oltre che sulla sua effettiva patogenicità (ovvero la sua capacità di creare danni all’organismo). Dunque, non stupisce che nemmeno in merito alla sua origine, attualmente, vi siano molte informazioni certe o presunte tali. A tal proposito, da sottolineare che sembra esserci un sostanziale accordo tra gli studiosi sul fatto che il virus non sia stato sviluppato in laboratorio.

Insomma, non sarebbe stato creato artificialmente tramite un processo di manipolazione genetica. Quindi, se non è stato creato dall’uomo, un’altra possibilità è che il virus responsabile dell’odierna pandemia dovrebbe essersi sviluppato in natura, per così dire, attraverso la ricombinazione di diversi coronavirus diffusi in alcune specie animali (pipistrelli, pangolino, etc…) Successivamente, avrebbe effettuato un “salto di specie”, il cosiddetto processo di spillover.

Una nuova teoria

In queste ore, d’altra parte, è stata proposta una nuova ipotesi a proposito dell’origine del nuovo coronavirus da parte della comunità scientifica. A esporla gli esperti del californiano Scripps Research Institute, dopo aver notato che i coronavirus diffusi nelle specie animali “incriminate” di aver diffuso il Sars Cov 2 tra gli esseri umani non sono poi così simili a quest’ultimo. Secondo i ricercatori dell’istituto, allora, il virus avrebbe fatto il salto di specie, arrivando a diffondersi tra gli esseri umani, molto prima dello scoppio del focolaio di Wuhan. Forse anche anni fa avrebbe cominciato a diffondersi passando inosservato: nel frattempo si andava adattando fino a quando, mutazione dopo mutazione, non si è stabilizzato nella forma attuale dando il via all’epidemia.

