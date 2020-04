Condividi su

Ultime notizie Corona: contagi Lombardia in linea, il bollettino

Ultime notizie Corona: in linea con le notizie degli ultimi giorni arrivano buone notizie dalla Lombardia in ordine al numero dei contagiati. A comunicarle è, come ogni giorno, il presidente della Regione Attilio Fontana nel suo incontro con gli operatori dell’informazione.

Fontana (presidente Regione Lombardia): un altro giorno positivo

“I dati – ha detto il presidente della giunta lombarda – sono in linea, assistiamo al procedere in linea senza aumenti rispetto ai giorni precedenti, direi che è un altro giorno positivo, si sta verificando quello che i nostri esperti hanno previsto, e cioè che si inizi tra qualche giorno la discesa”.

Un messaggio accompagnato dalla dovuta cautela: “Ma mi raccomando, bisogna mantenere la massima attenzione a rispettare tutte le indicazioni contenute nelle varie ordinanze e provvedimenti, perché altrimenti questa linea di positività rischia purtroppo di invertirsi, si potrebbero vanificare gli sforzi fatti finora”.

Ultime notizie Corona, Lombardia e governo centrale: la polemica sugli aiuti

Nel corso di un’intervista a Radio Padania non sono mancate, da parte dello stesso presidente Fontana, parole polemiche all’indirizzo del governo. “È passato ormai quasi un mese e mezzo dall’inizio dell’epidemia e sostanzialmente da Roma stiamo ricevendo delle briciole. Se noi non ci fossimo dati da fare autonomamente, avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni. Il numero di mascherine che ci arrivavano dalla Protezione Civile non ci avrebbe consentito di aprire gli ospedali. È una vergogna questa, non ci è arrivata se non una piccola parte di ciò che avevamo richiesto”.

A stretto giro è arrivata la risposta del ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. L’esponente dell’esecutivo ospite del programma L’Aria che Tira in onda su La7 ha dichiarato: “Non ho voglia e tempo di fare polemiche, lo Stato sta facendo di tutto. Fontana sa benissimo che mentre parliamo è atterrato l’ennesimo aereo della Guardia di Finanza. Se ci fosse dall’alto una grande telecamera si vedrebbero in Italia in giro solo mezzi militari, scaricano materiali che lo Stato acquista in tutto il mondo per le Regioni, specie per la Lombardia. E tutto è online nel dettaglio su siti di Protezione civile e dei ministeri”.

Ultime notizie Corona – Controreplica di Fontana: “Credo sicuramente a quello che dice il ministro Boccia ma credo anche ai dati in mio possesso. Faranno quello che sarà possibile, ma per ora ha fatto molto ma molto di più la Regione”. “I presidi avrebbero dovuto essere di ben altra entità, i presidi ricevuti dalla Protezione civile avrebbero consentito l’apertura degli ospedali per pochi giorni”.

Circa i numeri dettagliati che riguardano la Lombardia dopo le ore 18, di giovedì 2 aprile 2020, riferiremo i dati comunicati dalla Protezione Civile Nazionale relativi alle singole regioni (qui un articolo sulle previsioni sul picco regione per regione).

