Motorola G8 Power Lite: scheda tecnica, disponibilità e prezzo

La famiglia Motorola si espande: il nuovo smartphone è il G8 Power Lite, praticamente identico al G8 Power, anche se con alcune caratteristiche e prezzo differenti. Il nuovo dispositivo è stato certificato in Thailandia durante la seconda metà dello scorso mese e lanciato ufficialmente in Italia; presto sarà disponibile ad un prezzo inferiore di quello proposto su piattaforme come Amazon. Trattasi di un device ideato soprattutto per chi ha bisogno di tanta autonomia energetica, grazie alla sua super batteria. Sul web sono apparse sin da subito le prime immagini, che ne hanno anticipato design e caratteristiche principali. Di seguito, la scheda tecnica del nuovo dispositivo.

Motorola G8 Power Lite: scheda tecnica

Ecco le caratteristiche principali del modello in questione:

Schermo da 6.5 pollici HD+ con risoluzione di 720 x 1600 pixel, notch a goccia

Processore MediaTek Helio P35

Memoria:

4GB RAM

64GB di memoria interna (espandibile)

Fotocamera:

Triplo obiettivo posteriore:

16 MP (f/2, 1 um) PDAF

2 MP (f/2,4, 1,75 um) profondità

2 MP (f/2,4, 1,75 um) macro

Fotocamera anteriore da 8MP (f/2, 1,12 um)

No NFC

Design idrorepellente, lettore di impronte digitali, jack cuffie

Connettività: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n, dual SIM

Batteria da 5.000 mAh, ricarica rapida a 10W (Turbocharge)

Peso e dimensioni:

164,94 x 75,76 x 9,2 mm

200 grammi

Colorazioni: Royal Blue, Arctic Blue

Sistema operativo Android 9

Moto G8 Power Lite può essere classificato, quindi, come uno smartphone di fascia media-bassa. Una caratteristica che lo differenzia dal classico G8 Power è il “gotch”, ovvero il notch a goccia che gli da quel tocco di originalità in più, in termini di design. Ma senza dubbio, il pezzo forte di questo cellulare è la capacità di 5000 mah della batteria, anticipata prima, per cui il produttore dichiara fino a tre giorni con una singola carica. Lo smartphone è disponibile su Amazon già dal mese scorso, proposto a 189 euro; Motorola ci tiene però a sottolineare che sarà possibile trovarlo ad un prezzo ancora inferiore nelle prossime settimane: a quanto ammonti quest’ulteriore cifra non ci è dato ancora saperlo. L’emergenza in corso, sicuramente, costringerà dei ritardi nella distribuzione.

