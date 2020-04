Condividi su

Locke e Key 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Netflix ha dato il via alla produzione della seconda stagione di una serie tv che ha debuttato a febbraio di quest’anno: stiamo parlando di Locke e Key. Lo show ha raggiunto un buon successo tra il pubblico, al punto da convincere il colosso streaming a continuare a scommettere sulla serie. Appartenente al genere fantasy, Locke e Key sembra avere un futuro più che roseo: Joe Hill, creatore sia della serie tv che dell’omonimo fumetto, ha dichiarato che l’adattamento televisivo può tranquillamente seguire capitolo per capitolo la controparte cartacea e non vede l’ora di sorprendere il pubblico con nuove e terrificanti avventure. Non ci resta da scoprire se Netflix sarà della stessa opinione e tutto dipenderà dal grado d’impatto che la serie avrà sul pubblico. In ogni caso, la prima stagione è disponibile sulla piattaforma e chiunque volesse prendere visione dovrà semplicemente selezionarla dal catalogo.

Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire del servizio sarà dunque necessario abbonarsi a uno dei tre pacchetti resi disponibili.

Per quanto riguarda l’uscita del nuovo capitolo di Locke e Key è altamente probabile che dovremmo attendere l’inverno del 2021, ma nel frattempo cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast dello show.

Locke e Key 2: la trama

Al momento non ci sono anticipazioni su quella che sarà la trama della seconda stagione della serie tv, ma qualcosa possiamo intuire sulla base del finale del capitolo precedente: nell’ultima puntata scopriamo l’enorme furbizia di Lucas che è riuscito a far credere ai Locke di essere stato sconfitto grazie a un uso intelligente della chiave mutaforma. I nostri protagonisti sembrano non sospettare nulla, ma sono ancora molti i misteri da svelare: primo fra tutti, non sappiamo per quale ragioni gli adulti sembrano non ricordare l’effetto delle chiavi; in secondo luogo è possibile che nel corso della prossima stagione scopriremo l’origine stessa degli artefatti magici; inoltre, considerando il fumetto, le chiavi non sono gli unici oggetti a possedere dei poteri soprannaturali: per sapere cosa ci aspetta dovremo aspettare il debutto del nuovo ciclo di episodi.

The Society 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Locke e Key e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jackson Robert Scott veste i panni di Bode Locke; Connor Jessup nel ruolo di Tyler Locke; Emilia Jones è Kinsey Locke; Sherri Saum interpreta Ellie Whedon; Griffin Gluck veste i panni di Gabe; Darby Stanchfield nel ruolo di Nina Locke; Laysla De Oliveira è Dodge; Petrice Jones interpreta Scot; Thomas Mitchell Barnet veste i panni di Sam Lesser.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it