The Umbrella Academy 2: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix

Sta per arrivare sul catalogo di Netflix la seconda stagione di una serie tv di successo appartenente al genere supereroistico: stiamo parlando di The Umbrella Academy. Lo show si ispira al fumetto di Gerard Way, frontman dei My Chemical Romance. A breve, considerando che le riprese sono terminate a novembre 2019, dovrebbe debuttare sul piccolo schermo il nuovo ciclo di episodi, anche se al momento Netflix non si è espresso ufficialmente sulla data ufficiale. Chiunque volesse recuperare il titolo è possibile visionare la prima stagione direttamente sulla piattaforma; ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita; per poter usufruire dei titoli presenti nel catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più sulla trama del nuovo capitolo di The Umbrella Academy e vediamo in seguito chi comparirà come attore confermato nel cast.

The Umbrella Academy 2: la trama

Il finale della stagione precedente dello show si è concluso con un incredibile cliffhanger: i nostri eroi sono balzati in un nuovo tempo per schiarirsi le idee e trovare il modo di evitare l’apocalisse. Con loro c’è anche Vanya, la quale è svenuta dopo aver deviato il raggio sonoro derivante dal violino direttamente sulla luna. I frammenti del satellite distrutto raggiungono la terra scatenando l’Apocalisse. Ora, i 7 ragazzi dovranno trovare il modo di salvare il mondo, ma saranno ancora una volta minacciati dagli uomini dell’organizzazione del futuro che tenta di salvaguardare l’Apocalisse.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Umbrella Academy e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Colm Feore veste i panni di Sir Reginald Hargreeves/Monocolo; Tom Hopper nel ruolo di Luther/Numero 1/ Spaceboy; David Castañeda è Diego/ Numero 2/Kraken; Emmy Raver–Lampman interpreta Allison/Numero 3/Voce; Robert Sheehan veste i panni di Klaus/Numero 4/Medium; Aidan Gallagher nel ruolo di Il Ragazzo/Numero 5; Justin H. Min è Ben/Numero 6/Horror; Ellen Page interpreta Vanya/Numero 7/ Violino Bianco.

